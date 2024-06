Cercatevene uno nuovo, ho chiuso | Giuntoli, l’addio è UFFICIALE: sbattuta la porta in faccia

Il rapporto è clamorosamente saltato. Le parti si separano immediatamente. La Juventus ha già comunicato la decisione a Giuntoli.

Il campionato di Serie A 2023-2024 è terminato da poche settimane e con l’inizio di Euro 2024 ormai vicinissimo è tempo per tifosi e appassionati di calcio italiani di porre l’attenzione alla massima competizione continentale per squadre nazionali che per l’Italia di Luciano Spalletti scatterà sabato alle 21.00 in occasione della sfida contro l’Albania.

Una manifestazione, quella alla quale gli Azzurri arrivano da campioni in carica, attorno alla quale, com’è consuetudine di questo periodo dell’anno, ruoteranno ovviamente notizie di calciomercato più o meno attendibili riguardanti anche le squadre della nostra Serie A.

Squadre come la Juventus del presidente Gianluca Ferrero che, giunta terza in campionato quest’anno, ma vincente in Coppa Italia, è già al lavoro per mettere su una squadra ancora più competitiva che possa aspirare alle vittorie di Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana e, magari, essere quanto più protagonista possibile in Europa nella rinnovata versione a 36 squadre della Champions League.

Manifestazione, quest’ultima, che, mancata lo scorso anno a causa della penalizzazione in classifica inflittale al termine del campionato 2022-2023, vedrà la Vecchia Signora nuovamente in corsa per la coppa dalle grandi orecchie che, purtroppo per i suoi sostenitori, manca all’ombra bianconera della Mole da ben 28 anni.

Juventus, per Thiago Motta e Di Gregorio manca solo l’ufficialità

Salutato Allegri, col quale è stato raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto in scadenza a giugno 2025, la Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli non ha perso tempo mettendosi subito alla ricerca del sostituto che, stando alle incessanti voci circolanti ormai da settimane, dovrebbe essere l’italo-brasiliano, Thiago Motta.

Un tecnico, il classe ’82 ex Genoa e Inter, per il quale mancherebbe solo l’ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore insieme a quella riguardante l’acquisto dal Monza di Di Gregorio, il quale dovrebbe prendere il posto del partente Szczesny, sempre più vicino al trasferimento agli arabi dell’Al-Nassr.

Juventus, dopo 12 anni termina il rapporto con Jeep: presto l’annuncio del nuovo sponsor

Comparso per la prima volta nella stagione 2012-2013, quando sulla panchina della squadra sedeva ancora Antonio Conte, il marchio Jeep lascerà ufficialmente le divise della Juventus a partire dall’1 luglio prossimo. Un addio, quello del noto marchio automobilistico appartenente al gruppo Stellantis, del quale la società bianconera avrebbe già trovato un sostituto.

Stando infatti a quanto rivelato da Luca Momblano a juventibus, la Vecchia Signora avrebbe già concluso un accordo con un nuovo sponsor che, sebbene non ancora rivelato, dovrebbe portare nelle casse del club del patron Ferrero 50 milioni di euro all’anno rispetto ai 40 precedentemente garantiti da Jeep. La Juve dovrebbe quindi procedere alla presentazione delle divise per la stagione 2024-2025 senza sponsor il quale, ad ogni modo, dovrebbe essere normalmente presente sulle casacche di Vlahovic e compagni in vista dell’inizio del campionato che scatterà il prossimo 17 agosto.