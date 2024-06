Per Spalletti era come un figlio | Ora se ne torna a casa: via dal ritiro, il contratto è stracciato

Per Spalletti è stato un giocatore importante, adesso torna a casa ed è in attesa di trovare una nuova squadra per la prossima stagione

Mancano poche ore all’esordio della Nazionale italiana agli Europei in Germania. La squadra si sta allenando sotto le indicazioni del commissario tecnico Luciano Spalletti che si dice fiducioso nonostante le prestazioni non soddisfacenti negli ultimi due test amichevoli contro Turchia e Bosnia, in cui la difesa ha retto ma l’attacco è stato poco pungente, con una sola rete siglata e da Davide Frattesi.

Il mister ha intenzione di affidare il centro dell’attacco a Gianluca Scamacca che ha fatto molto bene nel girone di ritorno con la sua Atalanta, protagonista anche nella splendida cavalcata che ha portato i bergamaschi a conquistare l’Europa League.

Mateo Retegui e Giacomo Raspadori sono le opzioni da inserire in corso d’opera per scardinare le difese avversarie, a partire dall’Albania, match da non fallire per mettere una mezza ipoteca sul passaggio del girone.

Sugli esterni spazio a Federico Chiesa che è sembrato in palla in allenamento e da cui Spalletti si aspetta molto dato che tre anni fa è stato il più brillante nella vittoria del trofeo con reti pregevoli e uno stato di forma ottimale.

Un ex giocatore del Napoli rescinde il contratto, adesso è svincolato

Chiesa che potrebbe lasciare la Juventus per trasferirsi proprio a Napoli, club che Spalletti ha guidato alla conquista di uno storico Scudetto. Nel capoluogo campano il tecnico ha allenato anche Tanguy Ndombele che ha rescisso il contratto che lo legava al Tottenham.

Il centrocampista francese dopo una stagione al Galatasaray ritorna così sul mercato a parametro zero. Acquistato dall’Olympique Lyonnais nel luglio 2019, il centrocampista ha collezionato 91 presenze, segnando 10 gol. A Napoli è stato poi girato in prestito e adesso potrebbe tornare in Serie A.

Cosa rende Ndombele un nome adatto per la mediana di molti club di Serie A

Se a Napoli non è mai esploso, Spalletti lo gradiva molto come profilo e non ha esitato a dare lui spazio in mezzo al campo dei partenopei. L’occasione di mercato è appetibile e qualche club del nostro campionato potrebbe fare un’offerta.

La forza fisica e la duttilità tattica sono due caratteristiche che potrebbero spingere qualche tecnico a segnalarlo come rinforzo per la campagna acquisti di quest’estate, dalla Roma alla Juventus, dalla Lazio al Milan.