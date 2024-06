“Non ti dimenticheremo mai” | Milan, il comunicato UFFICIALE è da pelle d’oca: addio al capitano di sempre

Un capitano molto amato dai tifosi del Milan lascia ufficialmente la società rossonera, arrivato in queste ore il comunicato ufficiale

In questo mese di giugno stiamo assistendo a molti cambiamenti in casa Milan. Se la rosa non sarà rivoluzionata come la scorsa estate, quando la campagna acquisti vide dieci nuovi giocatori vestire la maglia rossonera, sono diverse però le figure storiche che hanno lasciato il club, a partire da mister Stefano Pioli, sostituito dal portoghese Paulo Fonseca, la cui guida tecnica sarà ufficializzata a breve.

Milan che non potrà contare più sulle prestazioni di due senatori come Simon Kjaer ed Olivier Giroud, grandi protagonisti dello Scudetto di due annate fa, il punto più alto del quinquennio targato Pioli.

Le partenze potrebbero non essere finite qua dato che si vocifera la possibile cessione di Theo Hernandez. Il terzino francese è nel mirino del Bayern Monaco che ha pescato più volte in Serie A nelle ultime stagioni.

In bilico anche la posizione di Tomori, con alcuni club di Premier League interessati e disposti ad arrivare fino a 4 milioni per comprarne il cartellino, ed Alessandro Florenzi, un prezioso ricambio sulla fascia e molto duttile.

Abate non sarà più l’allenatore del Milan Primavera, arriva l’ufficialità

Nelle ultime ore è arrivata anche l’ufficialità del cambio di panchina per la squadra Primavera. Ignazio Abate lascia la guida. Lo aveva anticipato lui stesso dopo il play off contro la Lazio e al termine di una stagione molto positiva, con un percorso storico nella Youth League.

Queste le parole del club per salutarlo e ringraziarlo, la fine di un rapporto con un uomo che è stato anche capitano da calciatore: “Siamo tristi di vederti andare via, ma entusiasti di vedere cosa ci riserva il futuro! Ciao Mister”.

Il Milan e il prezioso patrimonio del suo settore giovanile su cui investire e puntare

Milan che avrà, a partire dalla prossima stagione, anche la squadra Under 23 che prenderà parte al campionato di Lega Pro, terzo club dopo Juventus ed Atalanta.

Scelta che testimonia la volontà della dirigenza di investire sul settore giovanile che ha alcuni talenti che potrebbero diventare giocatori importanti per il futuro della prima squadra, a partire dal bomber Francesco Camarda che ha firmato da poco il suo primo contratto da professionista con i rossoneri e ha vinto da protagonista l’Europeo under 17 con l’Italia.