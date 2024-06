Giuntoli richiama Allegri: ogni suo desiderio sarà un’ordine | Thiago Motta non ha più voce in capitolo

Cristiano Giuntoli segue le indicazioni di Max Allegri nella gestione di questa prima fase di mercato estivo, Thiago Motta costretto ad adeguarsi

La fine del rapporto tra Max Allegri e la Juventus è stato il peggiore possibile ma è stato risolto con la rescissione consensuale del contratto, senza incorrere in eventuali scontri in tribunale. E così la serata che è coincisa con l’unico trofeo messo in bacheca nel triennio alla guida dei bianconeri, dal momento del suo ritorno in panchina alla Continassa, è stata anche l’ultima al timone del club.

Si parlava già da settimana di un cambio di allenatore ma non ci si aspettava questo epilogo dato anche l’attaccamento che ha dimostrato a tutto l’ambiente e alla sua capacità di tenere sotto controllo lo spogliatoio nel momento di massima difficoltà societaria.

In attesa dell’annuncio ufficiale di Thiago Motta come successore del mister livornese, le mosse della dirigenza sul mercato tendono in considerazione anche indicazioni fornite dall’ex tecnico bianconero.

In particolar modo nelle ultime ore tiene banco il rinnovo di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese vorrebbe accelerare le operazioni per non perdere i benefici del Decreto Crescita e potrebbe usufruire degli sgravi fiscali se il contratto non fosse interrotto il 30 giugno.

Le cifre del possibile rinnovo di Rabiot con la Juventus: RICHIAMATE le volontà di Allegri

Thiago Motta, non avendo ancora firmato, non ha voce in capitolo, anche se avrebbe fatto sapere di gradire la permanenza del giocatore che è stato suo ex compagno di squadra ai tempi del Paris Saint Germain, ulteriore segno della volontà generale di proseguire.

Sul piatto c’è un contratto biennale con opzione per una terza stagione, con ingaggio non troppo distante dagli attuali 7,5 milioni di euro netti all’anno, dettaglio che accontenterebbe le richieste della madre, procuratrice difficile da accontentare.

Il punto sul mercato della Juventus, i due obiettivi per la mediana

Cristiano Giuntoli sta pensando anche ai possibili rinforzi in mezzo al campo, il reparto che necessita maggiormente di migliorare il proprio tasso tecnico. Piace molto Douglas Luiz che l’Aston Villa potrebbe cedere anche in virtù dello scambio che si vocifera con McKennie, americano che si trasferirebbe così in Premier League.

Il nome caldo però è quello di Teun Koopmeiners, con l’Atalanta che apre anche all’inserimento di una contropartita tecnica dato che Gasperini ha fatto sapere di apprezzare molto il profilo di Matias Soulé, possibile pedina per abbassare il costo dell’olandese.