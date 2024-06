Florentino Perez lo scarica, lui per ripicca sceglie l’Inter | Nuovo colpo a parametro 0 per Marotta

L’Inter è vicina a chiudere il terzo colpo a parametro zero di questo mercato estivo, ha appena vinto la Champions League con il Real Madrid

Piotr Zielinski e Taremi sono i primi due acquisti del mercato estivo dell’Inter. Il centrocampista polacco e l’attaccante iraniano rinforzano la già competitiva rosa dei nerazzurri che avranno il compito di difendere il titolo di campioni d’Italia. Per farlo è stato confermato in panchina Simone Inzaghi che ha apprezzato questi innesti che conferiscono esperienza internazionale e che possono essere utili nelle rotazioni.

Beppe Marotta vorrebbe consegnare al tecnico emiliano seconde linee all’altezza dei titolari per poter fronteggiare la Champions League e il campionato italiano al massimo delle forze per arrivare in fondo in Europa e lottare di nuovo per lo Scudetto.

Con il nuovo fondo americano Oaktree il direttore sportivo ha ricevuto anche la nomina di presidente e questo implica maggiore potere decisionale e margine di manovra, risultato frutto di un allestimento dell’organico fatto con sapienza e lungimiranza.

Rispetto alle passate sessioni di mercato estivo non dovrebbe nemmeno esserci la partenza di un top player e questo è un ulteriore incentivo ad alzare l’asticella. Le cessioni di esuberi saranno la linfa economica per la campagna acquisti, ancora una volta mirata e senza eccessivi azzardi.

Non c’è due senza tre, dopo Taremi e Zielinski nuovo svincolato in arrivo per l’Inter

Il nuovo possibile colpo a parametro zero dell’Inter può essere Lucas Vazquez, autore di 3 reti e 7 assist in 29 partite in questa stagione con la maglia del Real Madrid. I campioni d’Europa non hanno rinnovato il contratto all’ala e i nerazzurri stanno pensando seriamente di fare lui una proposta.

Oltre all’occasione che si presenta di poter ingaggiare un giocatore di livello senza doverne pagare il costo del cartellino, colpisce la sua duttilità tattica, con Inzaghi che lo vedrebbe ideale per le fasce nel suo 3-5-2.

Vazquez dovrà migliorare in difesa ma Inzaghi lo apprezza molto

La sua propensione ad offendere e pericolosità offensiva sono dei dettagli che stuzzicano sia la dirigenza che l’allenatore dell’Inter per cercare di portare ad Appiano Gentile l’ormai ex madrileno Vazquez.

Dovrà migliorare nella fase di copertura visto che Inzaghi tiene molto all’equilibrio nel corso della partita, aspetto che ha consentito ai nerazzurri di concludere la stagione come una delle difese meno battute d’Europa.