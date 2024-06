State affondando come il Titanic | Commisso sfida De Laurentiis: soffiato l’obiettivo principale

La Fiorentina in netto vantaggio sul Napoli per un obiettivo comune di mercato, Commisso sta per fare il colpo a centrocampo

Si sono scontrate per l’ultimo posto valido per i piazzamenti europei e ad avere la meglio è stata la Fiorentina che parteciperà per la terza stagione consecutiva alla Conference League, provando a tornare a giocarsi il trofeo in finale, con la speranza di un esito diverso. La squadra rivale è stato il Napoli che ha chiuso il campionato al decimo posto, un piazzamento nettamente al di sotto delle aspettative per il club campione d’Italia in carica.

I toscani e i partenopei ricominceranno con un nuovo allenatore e con la voglia di migliorarsi e costruire un nuovo ciclo per avvicinarsi alle prime posizioni in classifica.

La Viola ha affidato la gestione dello spogliatoio a Raffaele Palladino, reduce da due ottime stagioni alla guida del Monza. Un passo in avanti di carriera per il tecnico lanciato da Adriano Galliani e che ha regalato due stagioni positive ai brianzoli, mai invischiati nella lotta per la retrocessione.

All’ombra del Vesuvio è tornato l’entusiasmo con l’approdo di Antonio Conte, mister che proverà a tornare ai vertici gli azzurri. Una scelta ambiziosa e che presuppone un mercato da protagonista, basandoci anche sulle richieste che non mancheranno da parte dell’allenatore pugliese.

Fiorentina e Napoli si contendono uno dei centrocampisti migliori dell’ultima Serie A

Rocco Commisso ha messo nel mirino per il centrocampo Marco Brescianini che ha fatto molto bene nella sua ultima stagione disputata con la maglia del Frosinone. Corsa, qualità e reti lo hanno reso tra gli incursori con la media voto più alta di Serie A.

I ciociari però lo valutano circa 15 milioni, dato che metà della cifra andrebbe al Milan, mentre i toscani non vorrebbero superare gli 8. Sul giocatore si era fatto avanti anche il Napoli, prima però dell’annuncio di Conte.

Altri nomi nel mirino della Fiorentina e il problema centravanti

Un altro nome per il centrocampo della Fiorentina è quello di Warren Bondo, che proprio Palladino ha lanciato a Monza, con i brianzoli che lo valutano circa 10 milioni di euro. Il mister vorrebbe allenare anche in Toscana Andrea Colpani.

Ma le attenzioni principale della dirigenza Viola dovranno essere concentrati sull’attacco, nell’individuare una punta che possa garantire la doppia cifra, a differenza dei giocatori presenti in rosa che hanno deluso sotto porta.