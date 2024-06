Orsolini a Milano, operazione lampo: già pronta la maglia numero 7 | Ma i cugini si sono intromessi

Sarà derby di Milano anche per assicurarsi le prestazioni di Orsolini, tra i migliori esterni d’attacco dell’ultima Serie A, rossoneri avanti

Il contratto è già stato firmato. Si attende solo l’ufficialità di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan. Due stagioni a tre milioni di euro per il portoghese che torna in Serie A dopo un quinto e un settimo posto alla guida della Roma e un ricordo tiepido per la curva giallorossa. Con questi presupposti sarà accolto dai tifosi rossoneri che hanno criticato nell’ultimo mese di campionato le scelte di una dirigenza che non si è fatta molto sentire.

Ma i vertici societari sono pronti per farsi ricredere con una campagna acquisti di livello, a partire dal rinforzo dell’attacco dove sarà necessario sostituire degnamente Olivier Giroud. L’obiettivo primario resta quello di Zirkzee.

Il Milan si è detto disposto a pagare i 40 milioni di clausola rescissoria per potersi assicurare le prestazioni del centravanti olandese ma in ballo ci sono anche 15 milioni per il suo entourage che i rossoneri non vorrebbero aggiungere a un’operazione già costosa.

Ma Zirkzee potrebbe non essere l’unico giocatore attualmente in forza al Bologna, e grande protagonista della storica qualificazione in Champions League degli emiliani, a trasferirsi al Milan.

Orsolini conteso da Inter e Milan, per l’esterno d’attacco sarà derby

Nel mirino del Diavolo c’è, infatti, anche Riccardo Orsolini, un profilo che piace molto a Furlani e che è migliorato molto nelle ultime stagioni, prima con il compianto Sinisa Mihajlovic e poi con Thiago Motta.

Sull’esterno d’attacco si sarebbe fatto avanti anche l’Inter che cerca due giocatori per l’attacco e con Inzaghi che è rimasto molto colpito dal talento dei felsinei. Il possibile inserimento nella trattativa dei cugini nerazzurri potrebbe complicare la buona riuscita dell’operazione.

Il Bologna cerca dei degni sostituti, Sartori è al lavoro da giorni

Intanto il Bologna non sta a guardare e ha messo nel mirino diversi giovani prospetti per sostituire i suoi pezzi pregiati in uscita. Per l’attacco piace molto Pavlidis, sulle cui tracce c’è anche la Lazio, e che ha fatto incetta di reti in Eredivisie.

In mezzo al campo c’è l’idea di Suslov, reduce da un ottimo campionato con la maglia dell’Hellas Verona. Al direttore sportivo Sartori piace molto anche David Jurasek, calciatore ceco acquistato dal Benfica nella passata stagione e poi girato in prestito in Bundesliga all’Hoffenhaim.