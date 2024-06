Abbiamo preso un armadio: Kim in confronto è Pollicino | Conte pazzo di gioia, il presidente lo accontenta

La difesa del Napoli è blindata con un giocatore di caratura internazionale, Conte è soddisfatto, il club ha finalmente un degno erede di Kim

Impazzano i toto nomi per il mercato del Napoli. L’arrivo di Antonio Conte ha riportato grande entusiasmo nel capoluogo campano, reduce da una stagione molto deludente conclusa con l’esclusione dalle competizioni europee. Aurelio De Laurentiis ha avuto il coraggio di affidare la squadra a un mister che ha già vinto in Italia con la Juventus e l’Inter e che torna in Serie A per una nuova sfida avvincente.

Prima di procedere agli acquisti i partenopei devono piazzare sul mercato i giocatori che non hanno gli stimoli per restare all’ombra del Vesuvio e sono due in particolare. Dovrebbe partire capitan Giovanni Di Lorenzo, con la Juventus pronta a mettere sul piatto 20 milioni per il cartellino e un ingaggio superiore a quello che percepisce attualmente con gli azzurri.

Ma la campagna acquisti dovrebbe essere finanziata soprattutto dalla cessione di Victor Osimhen. Si attende un’offerta che si aggiri intorno ai 100 milioni, con il Chelsea che sembra ad oggi il club che sia più propenso a ingaggiare il bomber nigeriano.

Se così fosse come sostituto al centro dell’attacco potrebbe arrivare Romelu Lukaku che i Blues vogliono cedere a titolo definitivo, che Antonio Conte ha già allenato, con successo, all’Inter e che quindi conosce bene sia la Serie A che il modo di giocare del mister.

Un parametro zero di valore è il possibile rinforzo per la difesa del Napoli

Per la difesa si cerca un centrale che dia garanzie di solidità e che possa guidare un reparto che si è mostrato molto fragile senza Kim, partito la scorsa estate e non sostituito ancora degnamente. Il Napoli stapensando a Mario Hermoso, in scadenza il 30 giugno dall’Atletico Madrid.

Con i Colchoneros ha raccolto 171 presenze ed è in cerca di una nuova avventura. Per il classe 1995 un’esperienza internazionale maturata e il possibile arrivo a Napoli sarebbe di conseguenza da svincolato.

Conte vuole Kvara in rosa, De Laurentiis confida di poterlo trattenere

Conte avrà voce in capitolo per quanto riguarda il mercato e si cercano profili che sia funzionali al suo gioco e al 3-5-2 che dovrebbe adottare come modulo.

Il mister vorrebbe trattenere Kvara che ritiene un calciatore di grande talento, nonostante il Paris Saint Germain abbia già inviato al patron De Laurentiis un’offerta di ben 80 milioni, al momento messa in stand-by.