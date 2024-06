Il nuovo Maicon non sceglie l’Inter | Tradimento sul Naviglio: il Milan lo ha bloccato con una formula STORICA

Sono tanti i profili che il Milan sta seguendo in questo periodo e con cui vuole rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Dopo l’esonero di Stefano Pioli, avvenuto poche ore prima dell’inizio del match contro la Salernitana che ha chiuso una stagione contraddittoria e piena di alti e bassi, il Milan è pronto per cominciare un nuovo ciclo e cercare di tornare alla ribalta in campo nazionale ed europeo.

Per centrare questa impresa la società rossonera ha già individuato il nuovo allenatore che dovrebbe guidare la squadra almeno per i prossimi due anni. Si tratta di Paulo Fonseca, ormai ex tecnico del Lille e con cui ha trovato l’accordo per la separazione nelle ultime ore, che sarà ufficializzato nei prossimi giorni.

L’ex allenatore della Roma è pronto a firmare un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Percepirà due milioni e mezzo di euro netti a stagione e proverà a migliorare i risultati dell’ultima stagione. Non sarà facile non far rimpiangere Stefano Pioli, soprattutto per quanto fatto da quest’ultimo nelle sue prime tre stagioni rossonere.

I tifosi non sono di certo al settimo cielo per questa decisione della società circa il nuovo tecnico e aspettano perlomeno che il mercato sia all’altezza delle ambizioni che tutti pensano debbano appartenere ad una squadra gloriosa e dalla storia importante come il Milan.

Milan, le valutazioni sulla fascia destra

Gli obiettivi, più o meno dichiarati, della società in vista della prossima stagione sono un attaccante, un terzino destro, un centrale di difesa ed un centrocampista di contenimento. Questo ovviamente al netto di eventuali importanti cessioni che non si possono mai escludere vista la politica in merito adottata dai rossoneri negli ultimi anni.

In questo momento, però, la società di Via Aldo Rossi sembra concentrata soprattutto su trattative che coinvolgono l’attaccante ed il terzino destro. In quest’ultimo ruolo, all’interno dell’attuale rosa del Milan, sono presenti già Davide Calabria, Alessandro Florenzi e Pierre Kalulu. Quest’ultimo potrebbe essere riabilitato come difensore centrale da Fonseca, mentre uno dei due italiani dovrebbe partire per altri lidi.

Mercato Milan, Emerson Royal obiettivo concreto

Il nome che maggiormente si fa circa un nuovo terzino destro in entrata è quello di Emerson Royal. Il laterale brasiliano ha trovato poco spazio nel Tottenham nella stagione appena trascorsa. Il tecnico Postecoglou, infatti, gli ha preferito quasi sempre Pedro Porro e gli ha concesso appena 21 presenze, quasi tutti a partita cominciata o da terzino sinistro.

Il Milan vorrebbe portarlo in Italia ed anche Emerson Royal sembra aver scelto i rossoneri. L’accordo sull’ingaggio sembra già esserci, mentre manca ancora quello con il Tottenham che è passato dal chiedere 30 milioni di euro a chiederne 20, cifra che però continua ad essere ritenuta eccessiva dai rossoneri. Tiago Santos del Lille l’alternativa al brasiliano.