Max, che ne pensi? | De Rossi chiama Allegri: proposta una partnership senza precedenti

De Rossi chiede un consiglio ad Allegri, la mossa per l’attacco spiazza, la dirigenza è propensa ad assecondare l’idea del mister giallorosso

Il nuovo direttore sportivo della Roma è Ghisolfi, reduce da un ottimo mercato con il Nizza, club cresciuto molto in Ligue 1. La speranza della dirigenza e dei tifosi giallorossi è che possa replicarsi anche in una piazza complicata come quella della Capitale, prendendo il posto di Tiago Pinto che è riuscito a portare a Trigoria giocatori importanti nonostante un budget finanziario limitato, ingaggiando profili in prestito o esuberi di top club europei.

Confermato al timone della squadra Daniele De Rossi che si è meritato di proseguire il suo percorso sulla panchina della squadra per cui è stato prima giocatore e leader in campo dopo l’ottimo rendimento da gennaio al termine del campionato.

L’idea della dirigenza è quello di consentire al mister di avere voce in capitolo anche sulle trattative della campagna acquisti di quest’estate che sarà mirata a individuare i talenti più funzionali al suo gioco e al 4-3-3 proposto con esiti positivi nei suoi primi sei mesi.

C’è da risolvere la grana centravanti dato che Romelu Lukaku è tornato in Inghilterra al termine del prestito annuale pattuito con il Chelsea, club proprietario del cartellino del bomber belga ma non solo, servono più alternative sugli esterni.

La nuova idea per la fascia della Roma, ha fatto molto bene in Germania

L’obiettivo primario è quello di Federico Chiesa ma la concorrenza del Napoli di Antonio Conte e il costo del cartellino rendono in salita l’operazione. Una nuova idea è quello di Niklas Best, nel mirino anche della Fiorentina, che ha fatto molto bene in Bundesliga con la maglia dell’Heidenheim, siglando 8 reti e mettendo a referto anche 13 assist.

Beste che ha una valutazione di circa 10 milioni di euro, con il contratto in scadenza nel 2025 e De Rossi potrebbe utilizzarlo anche come terzino, sulla falsariga di quanto Max Allegri aveva fatto con Mandzukic nella Juventus.

La Roma e l’importanza degli esterni nel gioco di mister De Rossi

La Roma, infatti, si priverà di Spinazzola che non ha rinnovato il contratto e andrà in scadenza tra 20 giorni. Pesano le condizioni fisiche dell’azzurro che non danno garanzie e non le prestazioni quando è sceso in campo.

Il gioco di De Rossi valorizza molto le fasce e trovare giocatori di spinta è essenziale per poter proporre un calcio offensivo.