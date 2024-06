Napoli, un altro eroe dello Scudetto nel tritarifiuti: cessione UFFICIALE | Finisce malissimo

Della squadra titolare che oltre un anno fa ha vinto lo storico terzo scudetto azzurro è rimasto davvero poco.

Meret, Di Lorenzo. Rrahmani, Kim, Mario Rui, Lobotka, Anguissa, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia, Oliveira, Politano, Raspadori, Simeone. Quindici calciatori, undici titolari più le quattro riserve più utilizzate durante la stagione, che hanno scritto la storia di Napoli e del Napoli poco più di un anno fa.

Nella città partenopea e tra i tifosi azzurri questi quindici, più Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, rispettivamente allenatore e direttore sportivo, resteranno per sempre nella storia e saranno ricordati come gli eroi che hanno portato a Napoli il terzo storico Scudetto a distanza di ben 33 anni dall’ultima volta.

La coppa dello Scudetto fu alzata dopo l’ultima giornata, Napoli-Sampdoria del campionato di Serie A 2022-2023, esattamente domenica 4 giugno scorso e, quello, fu anche l’ultimo festeggiamento ufficiale di un torneo conquistato circa un mese prima. Poco più di un anno, quindi, è passato da quel giorno, ma sembra davvero essere trascorsa un’eternità.

In casa Napoli, infatti, è davvero cambiato tutto. Spalletti e Giuntoli salutarono dopo pochi giorni da quel trionfo e la stagione che si è appena conclusa è stata semplicemente disastrosa, con i partenopei che hanno addirittura terminato il campionato al decimo posto, fuori da ogni competizione europea. Ora, è arrivato Antonio Conte che già è stato accolto come il nuovo Messia tra i tifosi.

Napoli, tanti gli ‘scudettati’ che non giocheranno con Conte

In quanto ai giocatori, invece, rispetto ai quindici sopracitati, nella scorsa estate partirono soltanto Kim e Lozano, ma pian piano la nuova rosa azzurra che sarà gestita tra circa un mese da Conte, dovrebbe veder andar via anche Zielinski (certa la sua partenza), Osimhen, Di Lorenzo, Politano, Mario Rui e forse anche Meret e Simeone.

Una vera e propria rivoluzione che, come detto, cominciò già l’estate scorsa anche se, almeno formalmente, non sembrava tale. Nell’ultima sessione estiva di calciomercato, infatti, De Laurentiis pensava di non aver arrecato danni alla squadra Campione d’Italia perché aveva ceduto soltanto il sudcoreano Kim al Bayern Monaco ed il messicano Lozano al Psv Eindhoven.

Ex Napoli, Lozano acquistato dal San Diego FC

Quest’ultimo, quindi, fece ritorno nel club da cui il Napoli lo prelevò nell’estate 2019 pagandolo ben 45 milioni di euro. Un investimento importante che Lozano, anche se disputando quattro stagioni positive, soprattutto le ultime tre, non ha mai ripagato del tutto. Nel frattempo Hirving si è tolto la soddisfazione di conquistare un altro campionato nazionale in Olanda.

Ora, però, è arrivato il secondo trasferimento consecutivo, o meglio ne è arrivato l’accordo. Lozano, infatti, è stato ufficializzato, attraverso un comunicato ufficiale, dal San Diego FC, club di MLS che si è assicurato le prestazioni dell’ala messicana per tre anni, fino al termine della stagione 2028. L’ex Napoli si trasferirà negli Stati Uniti a gennaio 2025.