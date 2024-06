Conte ordina, De Laurentiis esegue | Il patron azzurro chiude l’affare: firma prima di Euro 2024

Dopo la firma con il Napoli, Conte ha richiesto il primo acquisto al patron Aurelio De Laurentiis e quest’ultimo è pronto ad accontentarlo

Dopo l’annuncio e la firma di Antonio Conte come nuovo allenatore, è tornato l’entusiasmo a Napoli. Assoluta è la necessità di lasciarsi alle spalle una stagione deludente come quella che è da poco terminata, conclusa con un decimo posto in classifica e con l’esclusione dalle competizioni europee. Il nuovo direttore sportivo Manna sa che dovrà sgobbare quest’estate per accontentare le richieste sul mercato del mister pugliese.

Tanti i reparti che necessitano di essere rinforzati. A finanziare la campagna acquisti sarà la cessione di Victor Osimhen, con il Chelsea il club favorito a ingaggiare il bomber nigeriano e che consentirebbe anche l’approdo in Campania di Romelu Lukaku.

Dovrebbe invece restare Kvara per cui Conte stravede e su cui vuole puntare come seconda punta o esterno in un centrocampo a cinque, con la possibilità di accentrarsi al tiro, di inserirsi negli spazi e di fornire assist preziosi per i compagni.

A centrocampo servirà un sostituto all’altezza del partente Piotr Zielinski che ha deciso di non rinnovare il contratto con gli azzurri e di trasferirsi a Milano per vestire la maglia dei Campioni d’Italia dell’Inter.

La difesa del Napoli necessita di rinforzi, Conte ne ha chiesto uno in particolare

Ma è soprattutto la linea difensiva ad essere stata uno dei punti deboli che ha portato a un rendimento insufficiente in campionato. Il Napoli è ancora orfano di Kim e Conte pretende un centrale di spessore.

Tra i nomi individuati da un po’ di tempo c’è Alessandro Buongiorno, del Torino. Il capitano granata è stato tra i migliori difensori della Serie A 2023/24, mostrando una crescita importante e ora andrà ad essere protagonista con l’Italia ai prossimi Europei. Secondo quanto riportato da Il Mattino, De Laurentiis si sarebbe spinto ad offrire fino a 40 milioni per portarlo a Napoli.

Di Lorenzo lascerà Napoli, Conte chiede un terzino di livello

Un altro problema da affrontare riguarda gli esterni dato che capitan Giovanni Di Lorenzo ha manifestato la sua intenzione di lasciare Napoli, non accettando l’ipotesi di essere allenato da Conte.

Il suo approdo che al momento pare più plausibile è quello della Juventus, con il direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli che lo ha portato in Campania e che conosce, disposto a offrire fino a 20 milioni.