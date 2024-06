Un campione d’Europa all’Inter | Marotta pesca rinforzi dal Real Madrid: c’è l’ok di Florentino Perez

L’Inter di Marotta pesca rinforzi dal Real Madrid. Trovato l’accordo con Florentino Perez. Un campione d’Europa al servizio di Inzaghi.

Chiuso meritatamente in prima posizione con 94 punti il campionato di Serie A 2023-2024, l’Inter del presidente, Beppe Marotta, guarda già al futuro e inizia a tracciare il quadro dei piani che la squadra di Simone Inzaghi dovrà portare a compimento la prossima stagione.

Piani che, senza girarci troppo intorno, dovranno vedere i nerazzurri, dopo la conquista della seconda stella, confermarsi sul tetto d’Italia per la seconda volta consecutiva, senza togliere ovviamente spazio alla Coppa Italia e alla Supercoppa Italiana.

Due manifestazioni, queste, alle quali, in maniera altrettanto ovvia, i meneghini dovranno onorare al meglio l’impegno nella rinnovata Champions League che, abbandonata quest’anno agli ottavi di finale a causa della sconfitta ai calci di rigore contro l’Atletico Madrid, si appresta ad andare in scena con il suo nuovo format a 36 squadre.

Una stagione, quella 2024-2025, in cui il Biscione, dopo quanto di buono fatto nell’annata appena conclusasi, sarà quindi chiamato a confermarsi in Serie A e Supercoppa e fare decisamente meglio in Coppa Italia e Coppa dei Campioni. Le premesse per fare bene ci sono tutte, l’ultima parola, però, spetterà come sempre al campo.

Inter, Marotta a caccia di un vice Sommer: iniziate le ricerche

Pezzo da 90 dell’Inter ufficialemente campione d’Italia da qualche settimana, Yann Sommer si prepara a disputare da protagonista la sua seconda stagione con la maglia nerazzurra addosso. Una stagione, quella che scatterà il prossimo 17 agosto, in cui l’estremo difensore svizzero potrebbe alternarsi con un nuovo vice per il quale il direttore sportivo, Ausilio, avrebbe già avviato le ricerche.

Vista l’età non più giovanissima del portiere elvetico, la Beneamata avrebbe infatti iniziato a prendere seriamente in considerazione l’idea di trovare un suo valido sostituto che, inizialmente riserva, possa successivamente ereditarne le responsabilità senza troppi problemi.

Inter, sondaggi per Lunin: il Real Madrid dice no

Campione d’Europa con il Real Madrid da poco più di una settimana, Andriy Lunin sarebbe recentemente finito nel mirino dell’Inter di Beppe Marotta, desiderosa, come detto, di ingaggiare quanto prima un valido e già esperto sostituto di Yann Sommer.

Un interesse, quello della società nerazzurra per il forte portiere ucraino, che, stando a quanto riportato dal Giorno, è però destinato a restare tale dal momento che Florentino Perez non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello il quale, tra le altre cose, è vicinissimo a prolungare il suo rapporto col club della capitale spagnola fino al 30 giugno 2029.