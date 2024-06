Habemus Bremer 2.0: Inzaghi se lo fece scappare dal naso | Ora va a Torino per rinascere

I bianconeri vogliono provare un nuovo colpo come quello che due estati fa portò all’acquisto del centrale brasiliano.

Due estati fa la Juventus si trovò dinanzi alla necessità di sostituire l’olandese De Ligt che per 67 milioni di euro più 10 di bonus fu acquistato dal Bayern Monaco. Un colpo a sorpresa quello dei bavaresi che mise di fronte i bianconeri alla necessità di acquistare necessariamente un difensore per coprire il buco che si era creato.

Forte della disponibilità economica immediata, però, la Juventus non si fece trovare impreparata ed andò dritta su Gleison Bremer, centrale del Torino che era stato da poco nominato miglior difensore del campionato di Serie A 2021/2022. I bianconeri riuscirono a strappare il brasiliano all’Inter.

I nerazzurri, infatti, avevano da tempo in pugno Bremer, con cui avevano trovato l’accordo economico da mesi, ma non potevano permettersi di versare subito i soldi del cartellino del calciatore che il Torino pretendeva. Arrivò così la Juventus che tra parte fissa e bonus arrivò ad offrire 49 milioni di euro.

Una cifra importante che fece ricco Urbano Cairo e contenta la Juventus che sostituì De Ligt, non sempre impeccabile negli anni bianconeri, con un centrale che poi è diventato una colonna della squadra allenata da Massimiliano Allegri e lo sarà, al netto di un’eventuale cessione, anche di quella targata Thiago Motta.

Torino, esponenziale la crescita di Bellanova

C’è un altro calciatore nella attuale rosa del Torino che, come Bremer due stagioni fa, piace a molti club italiani ed europei. Si tratta di Raul Bellanova che si è messo in evidenza come uno degli esterni maggiormente positivi del campionato appena concluso ed ha guadagnato anche la convocazione di Luciano Spalletti per gli europei.

L’esterno destro, cresciuto nella Primavera del Milan, dopo l’esperienza all’Inter due stagioni fa, in cui ha giocato poco, ma ha comunque giocato partite importanti come uno spezzone nella finale di Champions League contro il Manchester City, sembra aver trovato la sua giusta dimensione in questa stagione granata.

Mercato, la Juventus su Bellanova

Ora, per lui si è scatenato l’interesse di diversi club inglesi come l’Aston Villa ed il West Ham, ma anche quello della Roma che ha bisogno di un rinforzo importante a destra dove partirà uno tra Celik e Karsdorp, o addirittura tutti e due. Il Torino lo valuta non meno di 20 milioni di euro e non ha bisogno spasmodico di cedere.

Questo ovviamente rende la trattativa ancor più complicata. In questa situazione, esattamente come successe due anni fa con Bremer, potrebbe inserirsi ancora una volta la Juventus che vuole un terzino destro di spinta, con Danilo che potrebbe spostarsi al centro o diventare un’alternativa di livello per tutti i ruoli della difesa.