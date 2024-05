Se lo volete, è vostro per due spicci | l Barcellona chiama Giuntoli: in svendita l’erede di Messi

La situazione finanziaria del club blaugrana continua ad essere preoccupante e potrebbe portare a delle cessioni eccellenti.

La rivoluzione tecnica che c’è stata al Barcellona nelle ultime settimane, con l’esonero di Xavi e l’ingaggio di Hansi Flick, è figlia anche e soprattutto di alcune dichiarazioni dell’ormai ex allenatore blaugrana che non sono piaciute alla società. L’ex grande centrocampista catalano dichiarò, in una conferenza stampa, come difficilmente il club avrebbe potuto lottare per il titolo nei prossimi anni a causa di una situazione economico-finanziaria preoccupante.

Queste dichiarazioni fecero infuriare il Presidente, Joan Laporta, ma corrispondevano esattamente al vero. Secondo i media spagnoli, infatti, il Patron del Barcellona sarebbe alla ricerca urgente di 100 milioni di euro entro il 30 giugno prossimo per permettere a “La Liga” di sbloccare i fondi necessari per la registrazione della squadra al campionato.

Questo bisogno di denaro sarebbe legato all’accordo con Libero Football Finance, che aveva acquistato il 29,5% delle quote di Barça Media (precedentemente di proprietà di Orpheus e socios.com), ma non ha versato la somma promessa. Senza questi 100 milioni, il Barcellona non solo avrebbe difficoltà a tesserare nuovi giocatori, ma vedrebbe peggiorare drasticamente i propri conti finanziari.

Il valore complessivo di Barça Media è stimato in 407 milioni di euro, con metà delle quote possedute dal club e l’altra metà venduta. Se il denaro non venisse ricevuto, il Barcellona dovrebbe contabilizzare i 407 milioni di euro come perdite, mettendo il club in una situazione patrimoniale critica. Laporta ha due opzioni principali per raccogliere questi 100 milioni di euro nel breve termine: ottenere un prestito o trovare un nuovo investitore che sostituisca Libero Football Finance e fornisca i fondi necessari.

Laporta, l’ultima ipotesi è quella di cedere alcuni gioielli

A venire in supporto del Barcellona, però, potrebbe essere Nike, sponsor tecnico dei catalani, con cui Laporta starebbe negoziando per un possibile investimento da 100 milioni di euro in Barça Media. Questa soluzione permetterebbe al Barcellona di soddisfare i requisiti finanziari imposti dalla Liga.

La situazione è particolarmente delicata per il Barcellona che, come ultima ipotesi, sarebbe costretta a vendere o addirittura svendere alcuni dei propri calciatori, tra cui diversi talenti che fanno parte attualmente della rosa. Ed è in questo senso che potrebbe entrare in gioco la Juventus, da sempre in ottimi rapporti con la dirigenza blaugrana, e Cristiano Giuntoli.

Juve su Ansu Fati, il nuovo Messi a prezzo di saldo

A parte gli intoccabili gioielli Cubarsi, Pedri, Gavi e Yamine Lamal, infatti, ci sono altri calciatori importanti, anche giovani, che potrebbero far gola a tanti club importanti europei, tra cui la Juventus. Tra questi c’è sicuramente l’ancora giovanissimo Ansu Fati che negli ultimi tempi si è un po’ perso per strada a causa di diversi infortuni che ne hanno frenato l’esplosione definitiva.

L’esterno d’attacco spagnolo veniva considerato, fino a pochi anni fa, l’erede di Lionel Messi, ma nell’ultima stagione è stato prestato al Brighton di De Zerbi in cui ha faticato tantissimo a giocare e trovare spazio. La Juventus si è fatta viva e vorrebbe portarlo a Torino a prezzo di saldo per cercare di rilanciarlo e magari dargli la maglia di Federico Chiesa sempre più vicino alla cessione.