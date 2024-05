Abbiamo avviato il reso gratuito | Marotta come Amazon: l’esubero torna indietro

Marotta si sta per liberare di un esubero, il giocatore lascerà l’Inter dopo una stagione deludente, pronto un sostituto all’altezza

Stagione ufficialmente conclusa per l’Inter con il pareggio sul campo del Verona. Un punto insignificante per la classifica di entrambe le compagini che hanno dato spettacolo e si sono affrontati con armi pari allo stadio Bentegodi. Simone Inzaghi è stato confermato al timone del club anche per il prossimo anno, il quarto per il tecnico che è reduce dal primo Scudetto da allenatore, vinto con ampio margine.

Un mister che è cresciuto insieme all’organico, creando un clima coeso all’interno dello spogliatoio e arrivando a costruire uno scacchiere tattico in grado di mettere sotto tutti gli avversari di questo campionato trionfale.

Dopo il cambio di proprietà arrivato negli ultimi giorni la progettazione del futuro è avviata, con Beppe Marotta e Piero Ausilio che saranno chiamati a rinforzare una rosa che è già competitiva in ogni ruolo, senza cessioni di lusso che sono previste.

Sono già arrivati due parametri zero del calibro di Taremi e Zielinski che sono utili anche in vista del calendario ricco di impegni che vedranno la squadra coinvolta e partecipe a una Champions League dove vuole migliorare lo score di quest’annata.

Il bomber con la valigia in mano, saluta con una doppietta e lascia l’Inter

Proprio a Verona il mister ha scelto di schierare molte seconde linee e grande protagonista è stato Marko Arnautovic, autore di una pregevole doppietta con cui congederà i nerazzurri dato il contributo insufficiente della punta austriaca.

Arrivato per sostituire Romelu Lukaku, ha poi perso il posto da titolare a favore di Marcus Thuram, tra le sorprese di questa Serie A. Solo cinque reti siglate in campionato e il suo futuro sembra essere lontano da Milano.

Arnautovic può trasferirsi in Arabia Saudita, chi al suo posto?

Arnautovic è stato acquistato dal Bologna per dieci milioni di euro la scorsa estate e la speranza della dirigenza dell’Inter è quella di cederlo almeno alla medesima cifra per non compiere una minusvalenza. La possibile destinazione che renderebbe possibile questo è la Saudi Pro League.

L’intenzione dell’Inter è quello di puntare su due profili di prospettiva in attacco, uno dei quali abbia già esperienza maturata nel campionato italiano, con Gudmundsson che è il preferito dei nomi potenziali che sono stati avanzati nell’ultimo periodo e che si meriterebbe la chance di misurarsi con una realtà più ambiziosa del Genoa.