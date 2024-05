Un romanista alla Lazio? Abbiamo realizzato l’impossibile | Lotito, pronto il tradimento del secolo

Il club biancoceleste sarà chiamato ad una rivoluzione in estate che porterà anche a cambiamenti a livello societario.

La stagione della Lazio è arrivata al capolinea ed ha portato una qualificazione in Europa League che migliora un po’ le prospettive in vista di quello che sarà il prossimo anno. Club biancoceleste che intanto può ripartire da una certezza assoluta.

L’allenatore, anche in vista della prossima stagione, sarà Igor Tudor. Il tecnico croato, arrivato dopo le dimissioni di Maurizio Sarri, arrivate a marzo scorso, ha accettato di firmare per il club della Capitale soltanto grazie alle rassicurazioni del Presidente Lotito, ma soprattutto ai diciotto mesi di contratto che gli sono stati assicurati.

In questo modo l’ex allenatore di Marsiglia e Verona ha potuto cominciare a prendere confidenza con l’ambiente biancoceleste in questa seconda parte di stagione, ha conosciuto lo spogliatoio e alcuni dei calciatori che comporranno la rosa del prossimo anno. Un antipasto, insomma, rispetto a quello che dovrà essere e dovrà accadere da luglio in poi.

Nonostante questo, però, Tudor ha già avuto un forte impatto sulla Lazio e sul suo rendimento a livello di gioco e di risultati. La sua squadra non giocherà un calcio entusiasmante, ma subisce pochissimi gol e soprattutto riesce a capitalizzare al meglio le occasioni create. Non è un caso che, contando soltanto le partite da quando c’è il nuovo tecnico in panchina, i biancocelesti sono primi in classifica.

Lazio, rifondazione estiva per Lotito

Ora, proprio sotto il segno di Igor Tudor, Claudio Lotito farà partire una sorta di rifondazione estiva. Alcuni calciatori, anche storici, lasceranno il club e ne arriveranno altri per un’opera di ringiovanimento della rosa che dovrebbe giovare a tutti. Alcuni cambiamenti potrebbero esserci anche dal punto di vista societario.

Nel mirino del Presidente Claudio Lotito, infatti, è finito l’attuale direttore tecnico della Fiorentina, Nicolas Burdisso. L’ex calciatore di Inter e Roma è arrivato a Firenze nel 2021 e da quel momento è entrato a far parte della società viola, contribuendo a apporre mattoni importanti sul progetto della squadra di Rocco Commisso che in questi anni è cresciuto moltissimo.

Lazio, Lotito vuole Burdisso

Burdisso, che si commuove quando parla del compianto Joe Barone, dice di essersi subito trovato a casa nel momento in cui ha messo piede a Firenze. Lui ha contribuito a rendere il centro d’allenamento viola ancora più argentino, con l’arrivo di Nico Gonzales, tra tutti, convinto del progetto Fiorentina, proprio dall’ex difensore della Nazionale.

Ora, per Nicolas è arrivato il momento di congedarsi e, dopo essere stato cercato dalla Roma, che poi gli ha preferito Fulgini, ecco spuntare la Lazio che potrebbe mettere in atto uno degli sgarbi di mercato più importanti e significativi degli ultimi tempi sotto l’ombra della Capitale.