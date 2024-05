Ti va di attraversare il Naviglio? | Milan, altro tradimento nell’aria: dopo Calha anche lui va all’Inter

Dopo Calhanoglu un nuovo giocatore del Milan è pronto per firmare per l’Inter, l’ultima partita di campionato sa di addio per il rossonero

Le milanesi sono le squadre che hanno chiuso il campionato sopra tutte le altre. L’Inter ha conquistato l’aritmetica certezza dello Scudetto proprio battendo i cugini nell’ultimo derby, il sesto successo consecutivo contro la squadra guidata da Stefano Pioli che ha pagato anche lo scotto di non essere mai riuscito a dare filo da torcere agli acerrimi rivali e che non è stato confermato per la prossima annata.

Sarà, salvo sorprese, Fonseca ad allenare il club che adotterà un modulo simile a quello attuale, proponendo un gioco offensivo che dovrà essere dosato mantenendo un equilibrio con la retroguardia, troppo facilmente battuta negli ultimi mesi.

Per il Milan un ciclo nuovo che sarà però all’insegna della continuità con la speranza di non dover sacrificare alcuni pezzi pregiati della rosa. Theo Hernandez rischia di essere il primo, nel mirino del Bayern Monaco che sembra pronto a fare un’offerta.

L’ultimo turno di campionato, terminato con uno spettacolare pareggio contro il fanalino di coda Salernitana, ha visto l’addio di due giocatori che hanno dato molto per la maglia rossonera come il difensore danese Simon Kjaer ed Olivier Giroud, indispensabile al centro dell’attacco e adesso difficile da sostituire.

Il portiere può terminare la carriera dai rivali, passa dal Milan all’Inter

In campo anche Antonio Mirante, classe 1983. L’esperto portiere potrebbe a sorpresa essere scelto dall’Inter come riserva e trasferirsi, quindi, sulla sponda opposta dei Navigli, restando quindi a giocare nel capoluogo lombardo.

Inter che sta valutando la conferma o meno di Sommer, reduce da una stagione molto positiva in cui si è dimostrato affidabile tra i pali, dando la giusta sicurezza a una delle difese meno battute d’Europa.

Mirante potrebbe cambiare casacca, i tifosi del Milan potrebbero prendere la sua decisione come un tradimento

Non sarebbe la prima volta del passaggio di un giocatore dal Milan all’Inter, ultimo dei quali è stato Hakan Calhanoglu che ha avuto il merito di reinventarsi regista grazie a Simone Inzaghi, artefice di quest’azzeccata intuizione.

Mirante rappresenta un tassello secondario della rosa potenziale dell’Inter della prossima annata ma la sua presenza potrebbe essere preziosa all’interno dello spogliatoio per concludere una carriera del tutto rispettabile.