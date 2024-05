Ci dispiace, dobbiamo far quadrare i conti | Allarme Inter, è arrivato il primo RIDIMENSIONAMENTO

Dopo il cambio di proprietà arriva la prima drastica decisione che cambia leggermente gli scenari rispetto al passato.

La settimana appena trascorsa in casa Inter è stata piena di colpi di scena anche se ormai tutti avevano capito che la questione societaria sarebbe terminata in questo modo. Steven Zhang non è stato in grado di ripagare o rifinanziare il debito di quasi 400 milioni di euro che aveva con il Fondo Oaktree e quest’ultimo ha fatto rispettare le scadenze fissate in precedenza.

Il fondo californiano ha quindi senza mezzi termini e senza ulteriori dilazioni escusso il pegno ed è diventato il nuovo proprietario del club. Zhang lascia definitivamente l’Inter dopo aver contribuito sensibilmente a riportarla al successo e ad essere competitiva in Italia e in Europa.

La situazione economico-finanziaria, però, era ormai da tre anni diventata molto complicata ed ora Oaktree cercherà di mettere a posto i conti e far quadrare i bilanci. Dopo l’ultima partita di campionato a Verona che ha chiuso una stagione storica e piena di soddisfazioni all’interno del rettangolo verde, in settimana sarà tempo di incontri tra la nuova proprietà, la dirigenza e lo staff tecnico.

Il nuovo management ha già chiarito che non si toccherà lo staff che in questi anni ha fatto un grande lavoro ed ha permesso alla squadra di restare competitiva, migliorato lo status sportivo e vincere sette trofei in quattro stagioni. I tifosi dell’Inter continueranno ad avere come garanzia gente come Antonello, Marotta e Ausilio che continueranno a fare il bene della squadra.

Inter, settimana calda per i nuovi assetti societari

Sarà ancora una volta ed inevitabilmente un’estate di sacrifici e mercato a costo zero, con le uscite e le plusvalenze che dovranno finanziare le entrate. Da tempo, però, Marotta e Ausilio stanno lavorando per rinforzare la squadra e si sono già mossi con l’acquisto di calciatori importanti a parametro zero, così come da tradizione negli ultimi mercati.

Molto importante, però, sarà soprattutto cominciare a mettere a posto alcune situazioni che il cambio di proprietà ne ha soltanto rimandato il perfezionamento e la chiusura. Obiettivo numero uno è ovviamente quello di trovare l’accordo per i rinnovi di Simone Inzaghi e soprattutto di Lautaro Martinez che sono sul tavolo in sede da troppo tempo.

Inter, a rischio la tournée in Cina

Nel frattempo, però, bisognerà delineare anche il programma per la prossima estate. La squadra, come previsto in precedenza, si ritroverà il 10 luglio ad Appiano Gentile per il raduno e per cominciare la preparazione in vista della prossima stagione. Mancheranno i Nazionali che saranno impegnati tra europeo e Coppa America. Ancora incerta, invece, la tournée che ultimamente vedeva i nerazzurri impegnati stabilmente in Cina per alcune amichevoli prestigiose.

L’Inter aveva in programma due amichevoli contro Paris Saint Germain e Atletico Madrid, ma orfana della vecchia proprietà cinese il viaggio in Oriente potrebbe saltare per dare priorità ad un pre-campionato vecchio stile e svolto tra i campetti di provincia in Italia. La situazione, però, anche in tal senso, è tutta in divenire e i dettagli saranno decisi nei prossimi giorni.