“Chiesto a Oaktree un unico sacrificio” | Marotta, uno svincolato eccellente per completare la rosa

L’amministratore delegato vuole stringere per un altro parametro zero dopo l’acquisto di Zielinski e Taremi.

In casa Inter si è vissuta una settimana abbastanza movimentata in cui si è assistito ad una vera e propria rivoluzione dal punto di vista societario. Steven Zhang non è riuscito a restituire il prestito che aveva ottenuto dal Fondo Oaktree ormai quasi tre anni fa e quest’ultimo non ha concesso l’ennesima dilazione in termini di tempo.

Senza restituzione e senza possibilità di poterlo rifinanziare, quindi, il fondo californiano ha escusso il pegno ed è diventato il nuovo proprietario dell’Inter. Ansie e dubbi hanno addensato i pensieri dei tifosi nerazzurri in queste ultime ore, ma alcuni portavoce di Oaktree hanno già dichiarato che sarà assicurata la continuità aziendale e manageriale.

Restano in cima alla piramide dirigenziale interista, quindi, gente come Antonello, Marotta e Ausilio che tanto bene hanno fatto in questi anni e che rappresentano una vera e propria garanzia per i tifosi. Questa era, infondo, l’unica cosa che speravano davvero in casa Inter, abituati ormai da tempo a dover fare i conti con le restrizioni economiche imposte dai paletti finanziari.

Anche quest’estate, quindi, Marotta e Ausilio dovranno fare i conti con un mercato che dovrà autofinanziarsi e con la necessità di generare plusvalenze per poter agire sul mercato in entrata. Nelle prossime settimane, però, bisognerà prima di tutto chiudere gli accordi per i rinnovi di Simone Inzaghi e Lautaro Martinez.

Inter, prima le cessioni e poi gli altri acquisti

Dopo, come detto, si passerà alle cessioni, con la possibilità di poter vendere soltanto calciatori non di primo livello o comunque ragazzi che torneranno ad Appiano Gentile dai vari prestiti in giro per l’Italia e l’Europa. Dovrebbero essere scongiurate, quindi, le cessioni dei big della rosa.

Perfezionate le operazioni relative a rinnovi e cessioni, quindi, sarà il tempo di pensare agli acquisti che dovranno rendere la rosa ancora più competitiva e pronta per tutte le competizioni che la squadra si troverà ad affrontare nella prossima lunghissima stagione. Sono già ufficiosamente dell’Inter Piotr Zielinski e Mehdi Taremi che arriveranno a parametro zero dopo il 30 giugno.

Inter, ancora uno svincolato. Occhi su Hermoso

Formula, quella di andare a scegliere calciatori esperti e svincolati, che si è già rivelata vincente e che Marotta potrebbe replicare anche con altri profili disponibili sul mercato. Un vecchio pallino della dirigenza dell’Inter, in tal senso, è sicuramente lo spagnolo Mario Hermoso che il 30 giugno si svincolerà dall’Atletico Madrid.

Hermoso è un difensore molto abile nella marcatura ed abituato a giocare nella difesa a tre in cui può essere impiegato sia come centrale che come braccetto di sinistra. All’occorrenza potrebbe essere impiegato anche come centrocampista esterno a tutta fascia. A giugno compirà 29 anni e l’Inter spinge per portarlo ad Appiano Gentile.