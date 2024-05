Conte? Per noi è solo il piano B | De Laurentiis allo scoperto: per la panchina sta puntando alla luna

Il Presidente del Napoli ha le idee chiare per quanto riguarda la panchina ed il nuovo allenatore della squadra.

Aurelio De Laurentiis vuole voltare subito pagina e dopo la stagione disastrosa che è appena andata in archivio punta a rifondare la sua squadra e farla tornare ad essere competitiva ad altissimi livelli in campionato, ma anche più in generale nel futuro prossimo.

La prima scelta da fare era quella del nuovo direttore sportivo che avrebbe dovuto sostituire Meluso, ma soprattutto avrebbe dovuto prendere l’eredità di Cristiano Giuntoli andato via da Napoli ormai un anno fa. Per questo ruolo dirigenziale è stato scelto Manna, ormai ex dirigente della Juventus.

L’altra importantissima e fondamentale scelta assolutamente da non sbagliare è quella relativa al nuovo allenatore che dovrà prendere in mano la squadra e riportarla in alto dopo i tre tecnici cambiati nella stagione appena trascorsa.

Rudi Garcia, Mazzarri e Calzona, per un motivo o per l’altro, non sono riusciti a fare bene e, quindi, ora si dovrà riprendere il filo del discorso che si era interrotto dopo l’addio di Luciano Spalletti. Anche in questo senso, per, Aurelio De Laurentiis, al contrario di quanto avvenne un anno fa, ha le idee particolarmente chiare.

Napoli, rebus allenatore

L’obiettivo numero uno del Presidente del Napoli è e resta Gianpiero Gasperini che ha appena compiuto l’impresa storica di vincere l’Europa League con l’Atalanta e di arricchire la sua carriera con il primo trofeo in assoluto. L’allenatore ex Genoa è il prescelto dal Patron azzurro, ma la strada che porta a lui continua ad essere estremamente in salita.

Anzi, nelle ultime ore sembra sempre più probabile un rinnovo del suo accordo con l’Atalanta. Il Presidente Percassi si è detto fiducioso in tal senso ed ora bisognerà trovare soltanto la quadra sui dettagli. Gasperini ha chiesto tre anni di contratto, mentre la società ha offerto un biennale. L’attuale contratto scade nel giugno 2025.

Allenatore Napoli, Gasperini resta il piano A

Sullo sfondo resta, anche se ormai nemmeno più tanto defilato, Antonio Conte. L’allenatore leccese alla fine potrebbe accettare l’offerta di De Laurentiis e tornare ad allenare dopo l’esperienza al Tottenham. Secondo le ultime voci di mercato l’accordo è sempre più vicino ed imminente e quindi il matrimonio potrebbe celebrarsi a breve.

Resta aperta l’ipotesi Stefano Pioli che continua ad essere preso in considerazione dalla società partenopea. Gasperini resta quindi il sogno ed il piano A per De Laurentiis, mentre Conte rappresenta un costosissimo e lussuosissimo piano B che però si fa sempre più vicino.