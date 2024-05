Te la senti di tornare? | Balotelli, the last dance: in Serie A per l’ultima stagione da professionista

L’ex attaccante di Inter e Milan ha ormai da tempo abbandonato i grandi palcoscenici calcistici, ma spera in un ritorno nel nostro campionato.

I tempi in cui Mario Balotelli faceva discutere in campo, ma soprattutto fuori dal terreno di gioco, sono ormai lontani e, a parte qualche notizia su un nuovo flirt e qualche incidente di troppo, le luci dei riflettori si sono da tempo spostate e non sono più perennemente su di lui.

Questo è successo soprattutto perché, Super Mario è ormai finito a giocare in zone assai periferiche del calcio europeo e non disputa da tempo competizioni europee di un certo livello. Le ultime stagioni le ha trascorse, non facendo nemmeno particolarmente male, tra Sion in Svizzera e Adana Demirspor in Turchia.

Anche la maglia della Nazionale azzurra, che Mario ha sempre particolarmente amato, da tempo non è più roba sua. L’ultima convocazione risale al 2018 quando Roberto Mancini cominciava la sua avventura sulla panchina dell’Italia. Prima di quella convocazione era addirittura dal 2014 che Balotelli non veniva convocato stabilmente dai vari commissari tecnici.

Anche per questo motivo, quindi, era abbastanza prevedibile che non arrivasse la chiamata da parte di Luciano Spalletti in vista dell’Europeo che si svolgerà tra qualche settimana in Germania. Anche il suo procuratore, Enzo Raiola, cugino del compianto Mino, ha dichiarato che il suo assistito si aspettava l’esclusione dalla lista dei pre-convocati.

Balotelli e la sua volontà di tornare in Italia

Raiola, in un’intervista rilascia a Tuttosport, ha poi parlato della voglia di Mario Balotelli di tornare a giocare in Italia e magari concludere la sua carriera in Serie A. A quasi 34 anni, infatti, il prossimo contratto potrebbe essere l’ultimo che l’ex attaccante di Milan e Inter firmerà nella sua vita calcistica.

Balotelli non gioca in Serie A dalla stagione 2020/2021 quando vestì la maglia del Monza in Serie B e realizzò cinque reti in dodici presenze. Un’annata complicata caratterizzata da diversi infortuni che non lo fecero giocare con continuità e con una certa regolarità. Un anno prima, invece, Mario aveva vestito la maglia del Brescia in quella che resta la sua ultima esperienza in Serie A.

Balotelli, altra chiamata dalla Lombardia?

Inter, Milan, Brescia e Monza. Sono queste le maglie indossate in Italia da Balotelli che quindi ha giocato sempre e solo per squadre lombarde. Nel suo destino ci potrebbe essere ancora una compagine della stessa Regione. Sulle sue tracce, infatti, ci sarebbe il Como, neopromosso in massima serie che vuole costruire una squadra forte ed ambiziosa.

L’allenatore dei comaschi, Cesc Fabregas (allenatore in seconda sulla carta, ma a tutti gli effetti con potere decisionale) avrebbe infatti chiesto alla sua società l’acquisto dell’esperto attaccante dell’Adana che magari non partirebbe da titolare, ma può rappresentare una carta importante da potersi giocare a partita in corso.