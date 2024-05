Ce lo regalano in prestito | Lotito bussa al Chelsea: anticipata la concorrenza dei Friedkin

Il Presidente laziale si sta muovendo con largo anticipo in vista della prossima stagione e per anticipare le competitor di Serie A.

Il pareggio di Denzel Dumfries nel match di domenica scorsa a San Siro contro l’Inter ha spento definitivamente i sogni e le speranze della Lazio di poter agganciare in extremis il treno che poteva portare in Champions League. I biancocelesti, quindi, non potranno più raggiungere il sesto posto occupato dalla Roma.

I rimpianti biancocelesti aumentano ancora di più dopo il trionfo dell’Atalanta in Europa League che potrebbe aprire alla Roma, sesta in classifica, le porte della Champions. Se i bergamaschi chiuderanno il campionato al quinti posto, infatti, anche i giallorossi parteciperanno alla prossima competizione continentale più importante per club.

Il match in casa contro il Sassuolo, quindi, servirà soltanto per consolidare un settimo posto che, quasi sicuramente, permetterà alla Lazio di partecipare alla prossima Europa League. I rimpianti, però, restano e non solo per il match di San Siro che poteva ancora regalare delle speranze di sorpasso ai danni della Roma.

Il club capitolino, infatti, ha cambiato decisamente marcia dopo l’arrivo di Igor Tudor in panchina e risulta essere la squadra migliore della Serie A dal momento in cui il tecnico croato ne è diventato l’allenatore. Numeri non del tutto affidabili e significativi, ma che comunque evidenziano una crescita che fa ben sperare in vista del futuro e della prossima stagione.

Lazio, tra chi va e chi resta

Il club bianconceleste, infatti, ripartirà da Tudor che ha firmato un contratto per diciotto mesi al momento del suo arrivo alla Lazio e potrà partire dal raduno estivo in vista della prossima stagione. Il tecnico croato spera anche in un mercato che possa aumentare la qualità di una rosa che quest’anno è sembrata, come spesso accaduta negli ultimi anni, troppo corta per giocare in più competizioni.

Prima di tutto, però, bisognerà sostituire i partenti. Felipe Anderson andrà via a causa della scadenza del suo contratto, mentre sono sul piede di partenza anche Ciro Immobile, Luis Alberto, Manuel Lazzari. Resta ancora misteriosa la decisione di Daichi Kamada che dovrà decidere se far scattare o meno il rinnovo di contratto presente all’interno della sua clausola con la Lazio.

Mercato, Lazio e Ajax su Hutchinson del Chelsea

Il club, intanto, si sta già muovendo per sostituire chi partirà. Sembra fatta per Tchaouna della Salernitana, mentre sono ad un passo Robin Gosens dell’Union Berlino e l’attaccante senegalese Boulaye Dia. Nelle ultime ore è stato accostato alla Lazio anche l’esterno offensivo anglo-giamaicano, Omari Hutchinson.

Il classe 2003, di proprietà del Chelsea, è stato protagonista di una grande stagione in Championship con l’Ipswich Town, club che è stato promosso in Premier dopo 22 anni dalla sua ultima partecipazione, con dieci gol e cinque messi a referto. Il ragazzo tornerà ai Blues, ma non per restare. Su di lui ci sono l’Ajax e, appunto, la Lazio che puntano ad un prestito con diritto di riscatto fissato a diciotto milioni di euro.