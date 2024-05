Voi forti solo ad agosto | Roma stuzzicata e scippata da Furlani: il bomber va al Milan

Testa a testa tra Roma e Milan per un centravanti dai grandi numeri, il bomber sceglie i rossoneri, Furlani pronto per affondare il colpo

Roma e Milan avranno lo stesso problema da risolvere a livello di organico e riguarda il nuovo numero 9. I rossoneri salutano Olivier Giroud. Il bomber francese lascia il club dopo quattro anni da protagonista, con molte reti pesanti tra cui la doppietta nel derby che ha indirizzato il campionato 2021-22 e spinto verso la conquista dello Scudetto. Un giocatore di caratura internazionale che si è fatto sempre trovare pronto nei match decisivi.

La Roma invece dovrà dire addio a Romelu Lukaku, approdato lo scorso agosto a Trigoria con la formula del prestito secco annuale. Per il belga atteso il ritorno in Inghilterra, con il Chelsea che si appresta a iniziare un nuovo ciclo, con l’italiano Enzo Maresca favorito a subentrare a Pochettino alla guida tecnica.

21 reti nella sua stagione nella Capitale in tutte le competizioni, un bottino importante che testimonia le capacità realizzative della punta, in grado di creare una coppia d’attacco complementare con l’argentino Paulo Dybala.

Adesso la Roma dovrà trovare un nuovo centravanti che possa alternarsi al rientrante Tammy Abraham, a disposizione da circa un mese al gruppo allenato da Daniele De Rossi, in attesa di scoprire se prenderà parte o meno alla prossima Champions League.

Roma e Milan si contendono il numero 9, chi avrà la meglio?

Il mercato estivo potrebbe offrire un derby italiano tra Roma e Milan per assicurarsi le prestazioni di uno degli attaccanti più prolifici della Ligue 1, Jonathan David. Il canadese classe 2000 è pronto per lasciare il Lille, club allenato da Paulo Fonseca, probabile nuovo allenatore dei rossoneri.

52 gol in 86 presenze nelle ultime due stagioni, un bottino di tutto rispetto per un giocatore pronto a mettersi in mostra anche in Serie A. Il Milan resta favorito alla corsa per l’attaccante che gradirebbe quella destinazione.

Se David sfuma il Milan punta dritto sul bomber della Bundesliga

L’alternativa per il Milan è rappresentata da Serhou Guirassy, autore di ben 28 reti in Bundesliga con la maglia dello Stoccarda, squadra che ha chiuso il campionato tedesco al secondo posto in classifica.

Il bomber guineano ha una clausola rescissoria di 17 milioni che lo rende molto appetibile ai rossoneri che stanno cercando di capire se ci sono i margini per chiudere.