Lo volete il nuovo Nainggolan gratis? | Giuntoli, chiamata e proposta dal vecchio amico di Conte

Il club bianconero dovrà effettuare un mercato importante per migliorare una rosa che possa competere con l’Inter.

L’ultima settimana, dieci giorni, è stata parecchio movimentata in casa Juventus. La vittoria della Coppa Italia e la qualificazione alla prossima Champions League hanno un po’ migliorato il giudizio su una stagione complessa e molto particolare che ha visto i bianconeri raggiungere anche il primo posto in classifica, lottare testa a testa con l’Inter per poi crollare nella seconda parte.

Proprio subito dopo la finale di Coppa Italia è successo l’imponderabile, con le reazioni di Massimiliano Allegri che hanno portato al suo esonero e ad una decisione che è stata soltanto anticipata di un paio di settimane rispetto a quando sarebbe dovuta essere annunciata realmente.

Giuntoli aveva già scelto da tempo di esonerare Allegri e da mesi stava provando a convincere Thiago Motta ad accettare la panchina bianconera. L’ex allenatore dello Spezia, nel frattempo, stava facendo un miracolo, poi realizzato, con il Bologna, conquistando alla fine una qualificazione alla prossima Champions League che ha del miracoloso.

L’italo-brasiliano ha intanto deciso di lasciare Bologna e provare il grande salto, accettando la proposta di Cristiano Giuntoli. Dopo anni difficili, quindi, la Juventus riparte da lui, con la necessità e l’intenzione di competere con l’Inter per provare a tornare a vincere un campionato di Serie A.

Mercato, obiettivo qualità a centrocampo per la Juve

Per capire se e quanto la Juventus si avvicinerà all’Inter in vista della prossima stagione, basterà aspettare di vedere come la società bianconera si comporterà sul mercato, sia in entrata che in uscita. L’obiettivo numero uno è quello di migliorare il centrocampo, reparto nevralgico del campo che in questi anni ha sempre avuto poca qualità al suo interno.

Il rientro di Fagioli è una notizia importante, ma poi bisognerà capire se si troverà l’accordo per far restare Adrien Rabiot. Se il francese non dovesse restare la Juventus sarebbe chiamata ad acquistare due centrocampisti. Uno dovrà essere un colpo da novanta, un uomo di grande qualità che possa fare la differenza. Il prescelto, in tal senso, resta sempre Teun Koopmeiners dell’Atalanta.

Juve, per il centrocampo spunta Kasami

Il secondo, invece, potrebbe essere un calciatore di esperienza, di quantità, corsa e grinta che possa portare cattiveria e qualche gol alla causa. Arriverebbe sotto il consiglio dell’ex allenatore della Juve e amico di Antonio Conte, Andrea Pirlo che lo ha gestito in questa stagione alla Sampdoria. Parliamo di Pajtim Kasami che è stato un perno fondamentale del centrocampo blucerchiato quest’anno.

Negli ultimi tempi, però, i rapporti con Pirlo si sono incrinati e lo svizzero ha giocato pochissimo, perdendo la titolarità. Questo pone dei dubbi sul suo futuro a Genova e, se la situazione non dovesse rientrare tra i due, la Samp si troverebbe costretta a mettere Kasami sul mercato. In quel caso la Juve potrebbe approfittarne, portandolo a Torino a prezzo di saldo o addirittura gratis.