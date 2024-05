Milan, UFFICIALE: a sorpresa ecco l’erede di Giroud | Prenderà la maglia numero 9

I rossoneri dovranno trovare un nuovo bomber che possa prendere il posto del francese che per tre anni ha fatto sognare i tifosi.

Il Milan si appresta a vivere un’estate caldissima che in qualche maniera è già cominciata. Dopo quanto avvenuto in casa rossonera in questi mesi, le critiche, le continue polemiche e le tante voci di mercato e sull’allenatore, ora è ufficiale l’esonero di Stefano Pioli che lascia dopo quasi cinque anni.

La società sembra aver deciso già il suo successore. Sarà Paulo Fonseca il nuovo tecnico dei rossoneri e firmerà, quasi sicuramente, un biennale con opzione per il terzo anno. Una decisione che di certo non fa contenti i tifosi del Milan che avrebbero voluto un profilo più esperto e con un altro pedigree di vittorie ed internazionale.

Fonseca, però, è un allenatore che predilige il gioco offensivo e quindi sarà in grado di riuscire ad estrapolare il meglio dalle qualità dei suoi uomini che giocano dalla trequarti in sù. Pulisic, Leao, Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor. Tutta gente che già in questa stagione ha fatto vedere le proprie qualità, ma che il tecnico portoghese conta di sfruttare ancora meglio.

Non farà parte di questa lista ovviamente Olivier Giroud che contro la Salernitana ha vestito per l’ultima volta la maglia del Milan ed ha salutato i suoi tifosi che per tre anni lo hanno amato ed hanno visto in lui un nuovo numero nove da venerare dopo una maledizione durata più di dieci anni.

Milan, in attacco è Zirkzee il primo obiettivo

La società rossonera è ovviamente al lavoro per individuare il nuovo attaccante che rappresenterà il presente ed il futuro del Milan. Il bomber da venti gol e passa a stagione che dovrà far dimenticare Olivier Giroud. In cima alla lista dei desideri milanisti c’è l’olandese Joshua Zirkzee che quest’anno si è messo particolarmente il luce con la maglia del Bologna.

Resistono anche le candidature dei vari Guirassy, Sesko, Gyokeres e David, profili che piacciono da sempre in casa Milan, ma che tra concorrenza e quotazione proibitiva sembrano quasi irraggiungibili. In casa rossonera bisognerà fare i conti anche con i rientri di Nasti e Colombo dai rispettivi prestiti e con Luka Jovic di cui la società dovrà deciderne il futuro.

Milan, Camarda sarà il nove del futuro

Chi farà parte sicuramente del futuro del Milan è Francesco Camarda, 16enne gioiellino della Primavera del Diavolo che ha esordito a novembre in Serie A, diventando il più giovane di sempre a farlo nella massima competizione italiana. Poi tanti gol pesanti e di ottima fattura con la maglia dell’Under 19.

Ora, l’Europeo Under 17 con la maglia dell’Italia ed un gol alla Ibra nell’esordio della competizione continentale contro i pari età della Slovacchia. Fino a qualche settimana fa si parlava di un rinnovo con il Milan – che poi sarebbe il primo contratto da professionista della carriera – molto lontano, mente negli ultimi giorni l’accordo sembra vicinissimo. Decideranno poi i rossoneri se per Camarda sarà già tempo di prima squadra o se bisognerà passare prima dall’Under 23 di Bonera.