Chiesto al nemico pubblico di Allegri | Giuntoli, il tradimento è triplo: un altro sgarbo a Max

Il Football Director della Juventus ha messo nel mirino un calciatore che in passato ha dato parecchie delusioni all’ormai ex allenatore.

La Juventus ha definitivamente voltato pagina. Dopo la vittoria della Coppa Italia, con il successo per 1-0 sull’Atalanta, si è arrivati all’esonero immediato di Massimiliano Allegri che ha pagato le reazioni sconsiderate ed eccessive che ha avuto durante il finale di quella partita e nell’immediato post.

Il tecnico livornese sarebbe stato comunque esonerato al termine della stagione, ma la società ha colto la palla al balzo e lo ha fatto prima e con una motivazione che non si poteva eccepire. Sulla panchina della Juventus si è seduto, per le ultime due partite della stagione, il tecnico della Primavera, Paolo Montero.

Il futuro però è già cominciato e, dopo una corte spietata durata diversi mesi, Cristiano Giuntoli è riuscito a chiudere per l’arrivo di Thiago Motta che nei prossimi giorni diventerà ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Una scelta ben precisa che va decisamente a rompere con il passato recente della compagine bianconera, soprattutto dal punto di vista tattico.

Insieme all’ormai ex allenatore del Bologna, quindi, si comincerà a pensare al mercato e a progettare il futuro della Juventus. Bisognerà fare delle scelte oculate e che, a differenza del passato, non possono passare da spese di denaro troppo eccessive ed elevate.

Mercato, le priorità della Juventus

Il primo obiettivo sarà quello di rendere la squadra ancora più competitiva rispetto alla stagione che è appena andata in archivio, ma soprattutto di rendere la rosa in grado di competere per tutti gli obiettivi che la Juve si troverà a giocarsi da agosto in poi. Scelta inderogabile sarà quella di migliorare il centrocampo soprattutto dal punto di vista qualitativo.

L’obiettivo numero uno in quel ruolo è da tempo l’atalantino Teun Koopmeiners che andrebbe a prendersi la cabina di regia in mediana. Altri obiettivi, sicuramente più facilmente raggiungibili, sono Michele Di Gregorio, portiere del Monza, e Riccardo Calafiori, difensore del Bologna, vera e propria rivelazione della stagione.

Mercato, Juve su Ben Yedder

Bisognerà capire anche come agire sul fronte offensivo. Sia Vlahovic che Chiesa non sono incedibili e potrebbero partire a fronte di un’offerta importante. Al netto delle loro partenze, però, ci sarà da migliorare la qualità del reparto. Nelle ultime ore si parla insistentemente dell’interesse, da parte di Giuntoli, nei confronti del francese Wissam Ben Yedder.

Il 30enne centravanti lascerà il Monaco con cui ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e che non verrà rinnovato. Ben Yedder era stato acquistato nel 2019 dal Siviglia e ha sempre garantito un numero considerevole di reti. Dopo 201 presenze con il club del Principato, quindi, sarà addio e la Juve resta alla finestra per perfezionare l’operazione a parametro zero.