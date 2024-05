Osimhen gli allaccia le scarpe | De Laurentiis, colpo in attacco: scambia il nigeriano con un brasiliano

De Laurentiis vende Osimhen in Premier League e prende un brasiliano al suo posto. Definito lo scambio col top club. Si chiude a breve.

Tristemente decimo in classifica con appena 52 punti, a meno 41 dal primo posto dell’Inter, il Napoli di Francesco Calzona si appresta ad aprire i cancelli del Maradona al Lecce di Luca Gotti in occasione della 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A 2023-2024.

Una sfida, quella contro i salentini in programma domenica alle 18.00, che i partenopei saranno chiamati a vincere non solo per concludere positivamente una stagione da collocare comunque quanto prima nel dimenticatoio, ma anche per sperare ancora in un posto in Europa che potrebbe essere conquistato in caso di successo domenica pomeriggio e in seguito al realizzarsi di precisi scenari.

Affinché i partenopei possano partecipare quantomeno alla prossima Conference League è infatti obbligatoria la vittoria contro la formazione pugliese e confidare, allo stesso tempo, nelle disfatte del Torino contro l’Atalanta e della Fiorentina contro Cagliari e Dea (recupero della 29esima giornata).

Qualora si realizzassero questi scenari, a patto, ovviamente, che la Fiorentina arrivi ottava in campionato vincendo la Conference League contro l’Olympiakos, i campani, certi del nono posto in graduatoria, avrebbero la certezza della partecipazione alla terza manifestazione continentale che, chiaramente neanche messa in preventivo la scorsa estate, renderebbe leggermente meno amara un’annata da non tramandare comunque ai posteri.

Napoli, Osimhen in uscita: il nigeriano piace a Chelsea e Paris Saint Germain

Punta di diamante, insieme a Kvaratskhelia, del Napoli passato nel giro di un anno dallo scudetto alla lotta per un posto in Conference League, Victor Osimhen potrebbe lasciare il club azzurro nelle prossime settimane per andare a cercare nuova fortuna altrove.

Vistosi a tratti durante la stagione, in cui è stato anche impegnato in Coppa d’Africa con la sua Nigeria, il classe ’98, autore quest’anno di 15 gol in campionato, avrebbe infatti suscitato l’interesse di Chelsea e Paris Saint Germain che, pronte ad accontentare le esose richieste di De Laurentiis, potrebbero presto sbarcare all’ombra del Vesuvio per trattare l’acquisto del forte attaccante africano il cuo futuro, com’è chiaro ormai da tempo, sarà lontano dalla Serie A.

L’Arsenal propone lo scambio Gabriel Jesus-Osimhen al Napoli: De Laurentiis pronto a dire sì

Tenuto d’occhio, come detto, soprattutto da Chelsea e Paris Saint Germain, Victor Osimhen avrebbe recentemente attirato anche l’attenzione dell’Arsenal di Mikel Arteta. Finito secondo in Premier League alle spalle del Manchester City, il club londinese avrebbe infatti iniziato a mostrare particolare interesse nei confronti dell’attaccante nigeriano per il quale è pronto a proporre al Napoli uno scambio a dir poco clamoroso.

Uno scambio che, stando a quanto rivelato da Indykaila su X, vedrebbe il classe ’98 ex Lille trasferirsi nella capitale inglese per prendere il posto di Gabriel Jesus il quale, percorrendo in senso opposto la strada dell’attuale nove azzurro, sbarcherebbe nel capoluogo campano per far coppia con Kvaratskhelia. Al momento la trattativa non è ovviamente ancora decollata, ma nelle prossime settimane potrebbero esserci interessanti sviluppi. Non ci resta quindi che attendere per saperne di più.