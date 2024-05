Allarme rosso Ibrahimovic: ceduto il gioiello in una notte | “Non preparati all’evenienza”

Il neo dirigente rossonero affronterà il primo mercato in questa nuova veste e dovrà fare i conti con le strategie della società.

Sono ore caldissime in casa Milan. Nei prossimi giorni si attendono, infatti, due comunicati ufficiali che ci diranno tantissimo su quello che sarà il futuro prossimo del club rossonero. Li attendono con ansia soprattutto i tifosi che sperano non sia vero quanto è emerso nelle ultime ore.

Il primo comunicato sarà quello che dovrebbe dare il benservito a Stefano Pioli che, dopo ben quattro stagioni e mezzo, lascerà il Milan a causa di un esonero ormai deciso da tempo dalla società. Il secondo comunicato, quello che i tifosi sperano non arriverà mai, dovrebbe annunciare Paulo Fonseca come nuovo tecnico del club rossonero.

Ormai sembra mancare soltanto l’annuncio. Praticamente tutti danno per quasi certo il portoghese come allenatore milanista e si parla addirittura di contratti già pronti che dovranno soltanto essere firmati. A meno di clamorosi colpi di scena, quindi, sarà l’ex Roma e ormai anche ex Lille il successore di Pioli al Milan.

Qualora dovesse clamorosamente saltare Fonseca, comunque, la società dovrebbe andare su Mark Van Bommel altro profilo accostato ai rossoneri in queste ultime settimane. Due nomi di certo non graditi dai tifosi milanisti che, così come stava accadendo per Lopetegui, non approverebbero queste scelte del club. Niente Antonio Conte, Maurizio Sarri, Thiago Motta o Roberto De Zerbi, quindi, allenatori disponibili sul mercato e molto apprezzati dai supporter rossoneri.

Milan, i tifosi confidano in Ibra

I tifosi del Milan speravano che almeno Zlatan Ibrahimovic, da poco consulente di Gerry Cardinale e uomo di punta all’interno della dirigenza rossonera, potesse assicurare un nome importante e vincente per la panchina milanista, ma evidentemente così non sarà.

Lo svedese, però, di certo, come dichiarato più volte dall’amministratore delegato, Giorgio Furlani, e dal proprietario, Gerry Cardinale, avrà un ruolo importantissimo nelle scelte strategiche e di mercato che la società compirà nei prossimi mesi. Lui, Moncada e Furlani prenderanno le decisioni e le porteranno al vaglio del patron.

Mercato, il Feyenord su Simic del Milan

Questo succederà anche per quanto riguarda la scelta dei calciatori da acquistare o da cedere durante la prossima sessione di calciomercato estiva. Nelle scorse ore, intanto, è arrivata una notizia che potrebbe turbare ancora di più i pensieri dei tifosi del Milan. Secondo Matteo Moretto, esperto di calciomercato, il Feyenord starebbe pensando seriamente a Jan-Carlo Simic.

Il centrale della Primavera rossonera si è messo parecchio in evidenza in questo Campionato ed ha portato il Milan, insieme ai suoi compagni, ai playoff di categoria. Simic, in realtà, ha anche esordito in Serie A con la prima squadra, realizzando anche il suo primo gol in massima serie nel match di dicembre contro il Monza. Il classe 2005 rossonero è stato anche pre-convocato dal ct. della Serbia in vista degli europei di Germania che si svolgeranno da metà giugno in poi.