Marotta, senza soldi si pensa ad una leggenda dell’Atalanta | È stato il migliore amico di Ilicic

L’Inter pensa a un nuovo acquisto a parametro zero per rinforzare il proprio organico, ha fatto molto bene con la maglia dell’Atalanta

L’Inter potrebbe vedere ridimensionate le disponibilità finanziarie per la campagna acquisti di quest’estate a causa delle vicende societarie che sono al centro dell’interesse del calcio italiano negli ultimi giorni. I tifosi sono allarmati dalle conseguenze di un cambio di proprietà ma resta la fiducia nell’organigramma dirigenziale composto da due uomini di esperienza come Beppe Marotta e Piero Ausilio.

I due sono stati in grado di rinforzare anno dopo anno l’organico anche di fronte allo scetticismo generale come quello che ha accompagnato lo scorso mercato estivo, con volti nuovi che avevano fatto storcere il naso alla piazza.

Nessuno si aspettava che Sommer potesse ripetere le ottime prestazioni di Onana tra i pali dell’Inter o che Marcus Thuram potesse formare una coppia di centravanti ben amalgamata e incisiva con capitan Lautaro Martinez.

Fiducia totale quindi agli uomini mercato dell’Inter in vista di quella che sarà una stagione in cui Simone Inzaghi sarà chiamato a confermarsi al vertice in Italia dopo aver conquistato la Seconda stella e a migliorare gli ottavi di finale raggiunti in Champions League.

Un’idea a costo zero per l’attacco dell’Inter, non dipende solo dalla volontà del giocatore

Un possibile altro colpo a parametro zero, dopo quelli di Zielinski e di Taremi, potrebbe essere il Papu Gomez. Il fantasista argentino è al momento squalificato per doping ma confida che la sanzione sia ridotta e che possa tornare presto in campo.

Con l’Atalanta ha formato una coppia di trequartisti che ha stregato tutta Europa con lo sloveno Ilicic che è stato a sorpresa convocato dalla Slovenia tra i papabili giocatori che parteciperanno con la Nazionale gli Europei tedeschi che inizieranno tra poche settimane.

Dall’Atalanta all’Inter, finale di carriera con la maglia nerazzurra per Gomez?

Gomez si merita un epilogo degno di una carriera importante, con un talento enorme mostrato non solo nei positivi anni in cui è stato guidato a Bergamo da Gian Piero Gasperini, avviando un ciclo che è culminato in quest’annata straordinaria per i lombardi.

Concludere il proprio percorso da calciatore con la maglia dell’Inter sarebbe la ciliegina sulla torta per il Papu che porterebbe esperienza all’interno dello spogliatoio e che sarebbe molto utile come turnover e a partita in corso.