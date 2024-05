Juventus beffata: il nuovo Pogba ha scelto l’altra strisciata | Non c’è stato niente da fare

Il club bianconero dovrà prima di tutto cercare di rinforzare la mediana in vista della prossima stagione.

La stagione della Juventus si chiuderà sabato nel tardo pomeriggio allo Stadium contro il Monza. Una partita che conta soltanto per le statistiche e che vedrà i bianconeri salutare un campionato che ha permesso il ritorno in Champions League, oltre alla vittoria della Coppa Italia.

Dopo l’esonero shock di Massimiliano Allegri la squadra è stata affidata a Paolo Montero, allenatore della Primavera, per queste ultime due giornate. L’ex grande difensore juventino ha esordito con il pareggio spettacolare per 3-3 di Bologna ed un’ottima reazione dei suoi che stavano soccombendo per 3-0 e avevano visto il completo dominio degli avversari almeno per 70′.

Nei prossimi giorni si attende l’ufficialità di quello che sarà il nuovo tecnico che sarà chiamato a riportare la Juventus ad essere competitiva e magari a giocarsi lo Scudetto con l’Inter. Per provare a fare ciò, però, oltre alla scelta sull’allenatore, la dirigenza bianconera non dovrà assolutamente sbagliare nemmeno quella sui nuovi acquisti da mettere a segno per migliorare la squadra.

Soprattutto a centrocampo la Juventus avrà bisogno di migliorare la sua qualità. Rispetto alla mediana di questa stagione il nuovo tecnico juventino non potrà contare su Carlos Alcaraz, acquistato a gennaio e utilizzato pochissimo da Allegri, su Paul Pogba che è stato squalificato per quattro anni per la vicenda legata al doping e quasi sicuramente su Adrien Rabiot che non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza.

Juve, ecco i nomi per il centrocampo

Soprattutto l’addio di questi ultimi due permetterà al club bianconero di risparmiare tantissimo sul monte ingaggi. Tornerà a completa disposizione, invece, Nicolò Fagioli che ha già scontato la sua squalifica per il caso calcio-scommesse. Cristiano Giuntoli, però, dovrà cercare almeno due profili importanti per rinforzare la mediana.

I profili che la Juventus sta seguendo con grande attenzione in quel ruolo sono Koopmainers ed Ederson dell’Atalanta, Colpani del Monza, Brescianini del Frosinone e Samardzic dell’Udinese. Probabilmente nei prossimi mesi spunteranno altri nomi, ma intanto questi sono calciatori che interessano al direttore sportivo bianconero.

Zeroli, il giovane centrocampista blindato dal Milan

Farà parte del centrocampo del Milan della prossima stagione (probabilmente di quello della nuova Under 23 che sarà allenata da Daniele Bonera e parteciperà al Campionato di Serie C), invece, il giovane Kevin Zeroli, attualmente Capitano della Primavera e che ha già esordito in questo campionato di Serie A con la prima squadra rossonera.

Nel corso dell’evento “Primavera Football Awards” di Sportitalia, che si è svolto nelle ore scorse, Zeroli è stato premiato come miglior centrocampista dell’intero campionato di Primavera 1. Il centrocampista, che per la capigliatura ricorda Ruud Gullit, ma ha confessato di ispirarsi a Jude Bellingham, ha da poco firmato il suo primo contratto da professionista con il Milan che se lo tiene stretto e punta su di lui per il futuro.