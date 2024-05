Pioli, missione riuscita: impedita la convocazione | L’ex pupillo salta anche Euro 2024

Niente competizione continentale per Nazionali per un titolare del Milan che quest’anno non ha avuto un buonissimo rapporto con il tecnico parmense.

La stagione è ormai terminata. Sabato sera a San Siro il Milan saluterà i suoi tifosi e chiuderà questo campionato che lo ha visto terminare al secondo posto, ma con tanti rimpianti per l’andamento europeo, l’eliminazione arrivata troppo presto nelle tre coppe disputate e i due derby persi.

Il secondo posto resta un piazzamento non completamente da buttare, ma il trionfo dei cugini nerazzurri fa vedere tutto in un’ottica molto meno positiva. Il ventesimo tricolore e la conseguente seconda stella dei cugini interisti, inoltre, è arrivata dopo la vittoria proprio nel derby di ritorno in casa del Milan e questo è decisamente uno smacco troppo grande per tutti i tifosi milanisti.

Anche per questa ragione il Milan ha praticamente deciso di esonerare Stefano Pioli che lascerà la panchina rossonera dopo quattro stagioni e mezzo ed il memorabile Scudetto di due anni fa. Il match contro la Salernitana di sabato sera sarà l’occasione che avranno i tifosi per salutare l’allenatore del Milan e ringraziarlo per quanto di buono fatto in questi anni.

Non solo Pioli, però. L’ultima gara di questo campionato sarà il passo d’addio anche per due senatori all’interno dello spogliatoio milanista come Simon Kjaer e Olivier Giroud. Entrambi, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, hanno già annunciato che lasceranno il Milan e riceveranno il meritato saluto da parte di quella che è stata per tanto tempo la loro tifoseria.

Tomori, brutta notizia dall’Inghilterra

Termina, così, una stagione molto contraddittoria in casa Milan con un ambiente che non è stato propriamente serenissimo. In questi mesi, infatti, si sarebbero deteriorati i rapporti tra Stefano Pioli e diversi calciatori rossoneri, soprattutto i più importanti. Leao, Maignan, Theo Hernandez, Tomori: sebbene nessuno lo dica apertamente, non erano più in perfetta sintonia con l’allenatore.

Il centrale inglese, inoltre, ha vissuto una stagione assai complicata tra un serio infortunio subito a dicembre ed un rendimento molto altalenante e a tratti sconcertante. Con queste premesse era difficile immaginare una sua convocazione in vista di Euro 2024 da parte di Gareth Soutghate che già in periodi più brillanti gli aveva negato l’accesso alla Nazionale.

Inghilterra, niente Europeo per Tomori

Tomori, così come Loftus-Cheek, altro calciatore del Milan, è stato tagliato fuori anche dalla lista dei pre-convocati che il ct. inglese ha diramato nelle scorse ore. Niente europeo, quindi, per l’ex Chelsea che al termine della stagione potrà già partire per le vacanze ed attendere l’ufficialità su quello che sarà il suo prossimo allenatore a Milano.

Tomori e Loftus-Cheek, inoltre, fanno parte di una lunga lista degli esclusi, in casa Inghilterra, che comprende anche nomi eccellenti come Kalvin Philips, Jordan Henderson, Marcus Rashford, Jadon Sancho e Raheem Sterling. Tutti questi nomi eccellenti non parteciperanno all’Europeo in Germania.