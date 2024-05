Riportiamo Dybala in bianconero | Giuntoli, annuncio delirante: ma i tifosi hanno fiducia nella Juve

Cristiano Giuntoli vuole riportare Dybala alla Juventus, i tifosi hanno capito la mossa di mercato e si preparano ad accoglierlo alla Continassa

Con il cambio di allenatore e il quasi certo approdo di Thiago Motta al timone della Juventus la rosa subirà profonde variazioni. Intanto da sottolineare il nuovo modulo previsto con il ritorno alla difesa a quattro. Servirà dei nuovi terzini dato che Alex Sandro e De Sciglio sono prossimi all’addio. Nel reparto arretrato ha intatto rinnovato a sorpresa il proprio contratto Daniele Rugani, prezioso jolly in vista del calendario fitto da settembre in poi.

Invece il brasiliano Gleison Bremer potrebbe essere ceduto di fronte a un’offerta ritenuta congrua dalla dirigenza per poter finanziare le operazioni in entrata anche se la speranza è di riuscire a capitalizzare al meglio alcuni esuberi e partenze di giovani talenti che sono ritenuti fuori dal progetto come Matias Soulé.

Dovrebbe invece arrivare Riccardo Calafiori che ha segnato le sue prime due reti in Serie A proprio alla Juventus nell’ultimo turno di campionato che ha visto i bianconeri rimontare ben tre goal a Bologna nella fase finale della partita.

Protagonisti tre attaccanti che sono andati a segno. Prima Federico Chiesa che ha approfittato di una disattenzione difensiva degli avversari, poi Milik con un pregevole calcio di punizione e infine Yildiz che è tornato in rete con una conclusione dal limite dell’area.

Ricorda Dybala, la Juventus lo monitora e spera di averlo in prestito

In attesa di capire se ci saranno partenze nel reparto offensivo, un nome papabile per rinforzarlo è Arda Guler, classe 2005 in forza al Real Madrid e autore di una doppietta nel match conclusivo della Liga che ha visto i Blancos pareggiare sul campo del Villareal.

Il talentino turco ha fatto intravedere le sue indubbie qualità che Carlo Ancelotti ha scelto di nascondere dato il minutaggio quasi inesistente che ha concesso al giovane in questa stagione, tanto da ipotizzare che possa essere ceduto in prestito quest’estate.

Per struttura fisica, movenze e qualità mi ricorda molto Dybala

Arda Guler il profilo ideale per l’attacco della Juventus

La Juventus è pronta a farsi avanti se questa possibilità dovesse presentarsi, con il giocatore che ha caratteristiche fisiche e tecniche che ricordano Paulo Dybala che tanti bei ricordi ha lasciato a Torino.

Il suo arrivo confermerebbe, inoltre, la tendenza del direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli di puntare su giocatori di prospettiva da far crescere in Serie A.