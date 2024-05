Ma chi mi avete preso? | De Rossi non lo voleva, la società ha già deciso: chiuderà la carriera a Roma

Diverbio acceso tra De Rossi e la dirigenza della Roma riguardo a un obiettivo di mercato, i giallorossi sono vicini a un nuovo acquisto

Sesto posto blindato dalla Roma dopo la vittoria contro il Genoa. L’ultimo turno di campionato sul campo dell’Empoli sarà ininfluente al fine della classifica dei giallorossi che confermano il piazzamento avuto nelle due precedenti stagioni ma con un rendimento in crescita nel girone di ritorno, da quando Daniele De Rossi è subentrato all’esonerato José Mourinho.

Per l’ex centrocampista e bandiera dei capitolini un rinnovo di contratto meritato e frutto anche dell’importante percorso europeo della sua squadra, arrivata a un passo dalla finale di Europa League e costretta ad arrendersi ai campioni di Germania del Bayer Leverkusen.

Adesso il tecnico avrà il tempo di progettare da zero una stagione, con la speranza che possa confermarsi con i risultati e puntare ai vertici in Serie A. Prima sarà necessario rinforzare l’organico con la Roma costretta a salutare diversi giocatori che erano in prestito.

Per quanto riguarda le entrate si punterà soprattutto su giovani e giocatori di prospettiva anche se il mister ha fatto presente che più l’aspetto anagrafico conta il desiderio di dare tutto per la maglia., motivo per cui a DDR dispiacerebbe avere anche elementi di esperienza magari già maturata in A.

Possibile colpo a parametro zero per la Roma a centrocampo

Un profilo che è valutato nelle ultime ore è quello di Nahitan Nández che lascerà il Cagliari a parametro zero tra poche settimane dopo aver contribuito alla salvezza dei sardi. Il centrocampista rappresenterebbe una soluzione in diverse parti del campo e a 28 anni ha l’età giusta per il grande salto.

Quest’anno Nandez ha dimostrato di avere maggiore continuità anche dal punto di vista fisico come dimostrano le 33 partite giocate in stagione ed è pronto a disputare la Copa America negli Stati Uniti con la maglia dell’Uruguay, anche se spera di conoscere prima il suo futuro.

Nandez pronto a congedarsi dai tifosi del Cagliari nel fine settimana

Domenica quindi ultima partita con la maglia del Cagliari per Nandez con la curva pronta al meritato commiato dato il forte legame con la piazza da parte del giocatore.

La Roma avrebbe quindi un condottiero in mezzo al campo, pronto a prendere il posto di Renato Sanches di ritorno al Paris Saint Germain.