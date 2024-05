Dobbiamo vendere per risanare i debiti | Marotta, ecco i primi sacrificati: Inzaghi devastato

La situazione societaria dell’Inter costringe la dirigenza a iniziare a vendere giocatori, ecco il primo sacrificato per i nerazzurri

Opinioni diametralmente opposte si leggono riguardo a quello che sta succedendo in casa Inter. Nemmeno il tempo di festeggiare la Seconda stella che le questioni societarie tengono sul fiato sospeso tutti i tifosi. La proprietà Zhang dovrebbe cedere le proprie quote a un’altra cordata per sanare i debiti e questo fatto preoccupa la piazza e le doverose ambizioni del club.

C’è invece chi è convinto che ciò che succederà non avrà ripercussioni data la capacità di Beppe Marotta di tenere competitivo il tasso tecnico dell’organico a prescindere dalle disponibilità finanziarie a disposizione per poter fare mercato.

Il direttore sportivo dell’Inter lo ha dimostrato ingaggiando con largo anticipo due giocatori di qualità come Zielinski e Taremi, due arrivi a costo zero che sono pronti a dire la loro in mezzo al campo e in fase offensiva.

Capiremo poi se ci saranno le condizioni per poter fare altri innesti in una rosa che non dovrebbe subire stravolgimenti come è capitato dodici mesi, con molte partenze obbligate e un nuovo ciclo che ha avuto i suoi frutti.

Satriano torna all’Inter dopo il prestito in Francia

Marotta spera di poter sanare i conti con la cessione di alcuni esuberi. Tornerà a Milano dopo il prestito di questa stagione Martin Satriano che ha fatto molto bene con il Brest, rivelazione della Ligue 1, capace di qualificarsi a sorpresa alla prossima Champions League e di chiudere il campionato al terzo posto.

Per la punta un bottino complessivo di sei reti e quattro assist. L’uruguaiano di 23 anni ha un contratto con i nerazzurri fino al 2027 ma non rientra nei piani di Inzaghi.

Due squadre di Liga sulla punta sudamericana, l’Inter vuole cederlo

Secondo quanto riportato da Relevo sono già stati avviati contatti per lui sia da parte del Betis Siviglia in Spagna, sia da parte del Valencia con i primi che hanno già proposto ai dirigenti interisti un prestito con diritto di riscatto alto e con l’Inter che vorrebbe invece un addio a titolo definitivo.

Il mercato non è ancora iniziato e c’è tutto il tempo per definire un accordo ma la volontà dell’Inter è chiara ed è quella di capitalizzare da una cessione, togliendosi una volta per tutti un esubero.