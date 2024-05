Pirlo in lacrime: è necessaria l’operazione chirurgica | Tifosi devastati dalla notizia

L’ex allenatore della Juventus ha ricevuto una terribile notizia in vista dell’inizio della prossima stagione.

Una stagione complicatissima che ha vissuto un andamento decisamente migliore nella sua seconda parte, e soprattutto in questi ultimi mesi, ma che non ha portato il lieto fine che sarebbe stato decisamente un miracolo. La Sampdoria di Andrea Pirlo ripartirà dalla Serie B anche nel prossimo campionato.

Il tecnico bresciano spera, però, che la prossima stagione potrà cominciare in maniera decisamente migliore e più tranquilla rispetto a quanto avvenuto l’estate scorsa. I tanti problemi finanziari ed economici, l’incertezza sulla nuova proprietà e sull’organigramma decisionale e manageriale e i due punti di penalizzazione con cui il club ha dovuto fare i conti in questo campionato.

Tutto ciò ha anche condizionato in negativo la partenza e la fase centrale della stagiona blucerchiata, con la squadra che ha navigato per tanto tempo ai margini della zona retrocessione e dei playout. Il bilancio dei primi mesi era abbastanza disastroso, ma poi l’ex Campione del Mondo del 2006 ha saputo far rialzare la testa ai suoi.

La squadra, come detto, ha svoltato nel girone di ritorno, ma soprattutto negli ultimi mesi di campionato, tanto da riuscire a conquistare il settimo posto e il conseguente accesso ai playoff di Serie B. Venerdì scorso, però, è arrivata la sconfitta in casa del Palermo negli spareggi che ha definitivamente spento le ambizioni dei doriani di riuscire a tornare subito nella massima serie.

Samp, Pedrola sotto i ferri. Salta la prima parte della prossima stagione

La società ha riconosciuto a Pirlo il buonissimo lavoro svolto nonostante una situazione intricata e difficile e gli ha così confermato la fiducia in vista della prossima stagione, visto anche un contratto che scade a giugno 2025. Ora, bisognerà capire se l’ex Juventus riceverà qualche chiamata da squadre di Serie A o dall’estero, altrimenti a luglio si ripartirà da lui.

Il tecnico blucerchiato, però, dovrà fare a meno di uno dei calciatori più talentuosi della rosa. Almeno per l’inizio della prossima stagione, infatti, Pirlo non potrà contare sulla classe e l’imprevedibilità di Estanis Pedrola. L’attaccante spagnolo, infatti, si è operato al tendine congiunto del bicipite femorale della gamba destra e resterà ai box per almeno tre mesi.

Pedrola, la situazione tra Samp e Barça

La stagione del 19enne (20 anni ad agosto) fantasista è stata assai complicata e lo ha visto infortunare per ben tre volte, negli ultimi sette mesi, e sempre al bicipite femorale. Problemi seri, continui ed alquanto misteriosi che non hanno permesso al gioiellino iberico di trovare continuità ed aiutare ancora di più la squadra.

Ad ottobre scorso, per il ragazzo, era scattato l’obbligo di riscatto da parte della Samp che dovrà versare tre milioni di euro al Barcellona entro giugno 2025. I catalani si sono riservati il 50% sulla futura plusvalenza, ma hanno anche mantenuto un diritto di riacquisto ad 1 milione entro il 30 giugno e a 4 per il futuro. Ora, quindi, dovranno decidere come comportarsi con il ragazzo.