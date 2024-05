Ausilio, trovato il nuovo Aguero: con lui completano l’attacco | Costa quanto un pacchetto di patatine

L’Inter pesca ancora in Argentina, completa l’attacco con un connazionale di Lautaro Martinez, può essere il compagno di reparto ideale

Dopo aver vinto con merito l’ultima Serie A, l’Inter guarda alla prossima stagione e l’attenzione adesso è rivolta alla campagna acquisti che sarà funzionale ad allargare l’organico, mantenendone la competitività. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno svolto un lavoro egregio nelle ultime annate, rinforzando la rosa con scommesse vinte e giocatori d’esperienza che sono poi stati ben messi in campo da mister Simone Inzaghi, creando una sinergia e una coesione totale all’interno dello spogliatoio.

Con questi presupposti il prossimo mercato sarà indirizzato verso investimenti mirati in diverse zone del campo, senza uno stravolgimento e cessioni dolorose che al momento non sono previste, anche se i rinnovi di capitan Lautaro Martinez e di Barella sono ancora da definire.

Il reparto soggetto a maggiori interventi sarà l’attacco. Dietro a Lautaro e a Marcus Thuram servono punte in grado di garantire una media realizzativa importante, maggiore alle cinque e quattro reti segnate rispettivamente da Marko Arnautovic e da Alexis Sanchez.

Un centravanti è già stato ingaggiato e si tratta dell’iraniano Taremi che si aggregherà alla squadra dopo il 30 giugno, giorno in cui scade il contratto che lo lega ai lusitani del Porto.

Un talento da ingaggiare e valutare, l’Inter vuole puntare su di lui

Insieme a lui, il nuovo talento che è attenzionato dai vertici nerazzurri è Ian Subiabre, fantasista mancino che può giocare su entrambe le fasce, con assist, rapidità e dribbling come caratteristiche che lo hanno messo in risalto tanto da esordire con il River Plate e mettersi subito in mostra.

Le carte in regola per imporsi ed esplodere da un momento all’altro ci sono tutte e per questo classe 2007 l’Inter vorrebbe giocare d’anticipo, battendo la concorrenza di altri top club europei che lo stanno monitorando. Acquistarlo e mandarlo in prestito sarebbe il piano perfetto per tutelarlo.

Il punto sull’attacco dell’Inter, su chi punta la dirigenza

Gli altri due innesti in attacco dovrebbero essere una punta che ha già feeling con la Serie A e può garantire reti e ottime prestazioni e una scommessa da far crescere e mantenere in rosa come ulteriore slot per il turnover.

Il piano è stato concordato dai direttori sportivi e da mister Inzaghi per poter evitare cali di tensione, emergenze nel reparto offensivo che è stato sorretto dalla continuità dei due titolari.