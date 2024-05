Per 30 milioni ve lo porto in braccio | Giuntoli, capolavoro di mercato: venduto il giocatore al triplo del prezzo

Ennesimo capolavoro di mercato di Giuntoli: venduto in Premier League, al triplo del suo prezzo, un esubero della rosa della Juventus.

Messo in archivio lo spettacolare 3-3 ottenuto sul campo del Bologna di Thiago Motta lunedì sera, la Juventus del tecnico ad interim, Paolo Montero, si prepara all’ultima fatica di campionato in programma sabato pomeriggio contro il Monza di Raffaele Palladino.

Una sfida, quella in programma contro i brianzoli all’Allianz Stadium alle 18.00, che i bianconeri, pur certi della qualificazione in Champions League, tenteranno ovviamente di portare a casa non solo per riappropriarsi del terzo posto, ma anche per tornare a festeggiare una vittoria che in gare di campionato manca dall’1-0 casalingo alla Fiorentina dello scorso 7 aprile.

Una gara, quella vinta quasi due mesi fa contro la Viola grazie a un gol di Gatti, in seguito alla quale la Vecchia Signora ha messo in fila sei pareggi consecutivi, ottenuti contro Bologna, Salernitana, Roma, Milan, Cagliari e Torino. Un rendimento, questo, certamente non soddisfacente per un gruppo come quello piemontese, il quale sarà chiamato quasi obbligatoriamente al successo nell’ultimo incontro della stagione.

Una stagione, quella 2023-2024, che, caratterizzata fino a metà gennaio dal sogno scudetto sfumato poi nelle settimane successive, ha visto Vlahovic e compagni rispettare comunque i programmi prefissati dalla società la scorsa estate. L’obiettivo, adesso, è quello di battere il Monza sabato pomeriggio, dopodiché sarà tempo di pensare all’annata che verrà.

Juventus, si è spenta la stella di Huijsen: alla Roma, lo spagnolo non gioca più

Legatosi alla Roma, in prestito oneroso dalla Juventus, lo scorso 6 gennaio, Dean Huijsen sembra aver perso di importanza agli occhi del tecnico giallorosso, Daniele De Rossi. Impiegato inizialmente sia da Mourinho che dallo stesso De Rossi, il difensore classe 2005 ha infatti giocato appena 71 minuti nelle ultime sette gare di campionato dei capitolini.

Un’inversione di marcia a dir poco clamorosa, quella fatta registrare purtroppo dal 19enne ex Malaga, che, da giocatore da confermare a tutti i costi è passato in poco tempo a esubero di cui sbarazzarsi quanto prima. Destinato a tornare comunque alla Juventus, l’avventura del centrale spagnolo all’ombra del Colosseo può quindi considerarsi già conclusa.

Giuntoli manda Huijsen in Premier League: il classe 2005 piace a Liverpool e Newcastle

Fuori dalle rotazioni di Daniele De Rossi alla Roma e non certo del posto alla Juventus, una volta rientrato dal prestito ai capitolini, Dean Huijsen potrebbe lasciare Torino nei prossimi mesi per trasferirsi in Premier League al servizio di una tra Liverpool e Newcastle.

Stando infatti a quanto riportato da Team Talk, il direttore sportivo dei bianconeri, Cristiano Giuntoli, starebbe valutando con molta attenzione l’interesse delle due società inglesi nei confronti del classe 2005 spagnolo che, valutato dal club piemontese intorno ai 30 milioni di euro, potrebbe, come detto, salutare presto l’Italia per trasferirsi in Inghilterra.