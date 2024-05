Politano? Anche lui ha fatto il suo tempo | Già deciso il sostituto a parametro 0: ecco chi è

Il Napoli sta progettando un mercato ed un’estate che possa far tornare il club competitivo già dalla prossima stagione.

Il pareggio per 2-2 in casa della Fiorentina, nella sfida giocata venerdì sera e valida per la 37esima giornata del campionato di Serie A, è stato l’ennesimo (mezzo) passo falso del Napoli in una stagione disastrosa che ha visto i partenopei stabilire il record, ben poco gratificante, di peggior andamento di una squadra Campione d’Italia nella stagione successiva a quella dello Scudetto.

Dati e numeri impietosi in una stagione in cui è andato tutto storto, ma soprattutto sono stati fatti degli errori di valutazione e di gestione che pesano non poco su quello che poi è stato l’andamento di questi mesi. Il Napoli, molto verosimilmente, chiuderà questo campionato tra il nono ed il decimo posto.

Una posizione che, allo stato attuale delle cose, non lo qualifica ad alcuna competizione europea al netto di aiuti da parte di Atalanta e Fiorentina, o anche soltanto una delle due, che vincendo Europa e Conference League aumenterebbero il numero dei club italiani iscritti alle competizioni continentali della prossima stagione.

Non qualificarsi ad alcuna competizione europea sarebbe ovviamente un disastro e segnerebbe per il Napoli un altro record assai negativo. Gli azzurri, infatti, si qualificano in Europa da quindici anni ininterrottamente e sono l’unica squadra italiana a vantare una striscia così lunga.

Napoli, sarà estate di rifondazione. In dubbio anche Politano

Comunque andrà a finire questa stagione, però, in casa Napoli in estate sarà tempo di rifondazione. Quest’ultima comincerà dal nuovo allenatore che De Laurentiis sceglierà e comunicherà nei prossimi giorni. Da quella scelta poi dipenderanno via, via tutte le altre che saranno prese di concerto con il nuovo direttore sportivo, Manna.

La certa partenza di Zielinski, quella quasi certa di Osimhen e poi tanti calciatori in bilico che potrebbero non far più parte del nuovo progetto Napoli. Tra questi ci potrebbe essere anche Matteo Politano che, a dir la verità, è stato uno dei pochi positivi nella stagione disastrosa disputata dagli azzurri. L’esterno ex Inter e Sassuolo, però, potrebbe partire a fronte di un’offerta importante.

Mercato Napoli, piace Berenguer dell’Athletic

Al suo posto il Napoli avrebbe già individuato il profilo adatto a sostituirlo. Si tratta di Alex Berenguer, esterno d’attacco che quest’anno è stato protagonista di una grande stagione con la maglia dell’Athletic Bilbao, con cui ha raggiunto un ottimo quinto posto in Liga ed ha addirittura vinto la Coppa del Re. L’ex Torino ha messo a segno sette reti e fornito due assist in campionato.

L’esterno spagnolo è finito nel mirino di tanti club che potrebbero fare concorrenza al Napoli. Berenguer piace infatti all’Osasuna ed al Siviglia in Spagna, al Brentford, Crystal Palace, Leicester e Wolverhampton in Premier, ma anche al Torino in Italia. Granata che, dopo averlo ceduto per dieci milioni di euro, più 1.5 di bonus, al Bilbao nel 2020, sarebbero intenzionati a riprenderselo.