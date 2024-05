Inzaghi incredulo, si consuma l’impensabile: dalla Juve all’Inter senza scali | Colpaccio in dirittura

Terzo rinforzo in vista per l’Inter, sbarca a Milano un giocatore della Juventus, Inzaghi non si aspettava questo regalo di mercato

Grande festa per l’Inter a San Siro per la seconda stella. Pari contro la Lazio nell’ultimo impegno casalingo in una gara giocata a viso aperto da tutte e due le compagini, con i biancocelesti che dicono così addio al sogno di qualificarsi alla prossima Champions e con i nerazzurri che non batteranno il record di punti in Serie A che appartiene al campionato 2006-07 con Roberto Mancini in panchina.

La gioia per lo Scudetto numero 20 è però strozzata dalle turbolenze societarie con la proprietà Zhang che potrebbe lasciare a causa di debiti da sanare, con possibili ripercussioni sulla campagna acquisti di quest’estate.

Intanto Beppe Marotta e Piero Ausilio si sono portati avanti con i compiti per le vacanze portando a casa i contratti di due giocatori di caratura internazionale che si aggregheranno allo spogliatoio dal 1 luglio a parametro zero.

In attacco sarà prezioso l’apporto sotto porta di Taremi, punta iraniana che sta per lasciare dopo diverse stagioni il Porto mentre in mezzo al campo arriva l’esperienza e la classe del polacco Piotr Zielinski che resta in A dopo non aver rinnovato con il Napoli.

Uno juventino può firmare per l’Inter, ecco di chi si tratta

Un altro rinforzo per il centrocampo potrebbe essere rappresentato da Arthur, una delle sorprese della Fiorentina. Arrivato in prestito dalla Juventus dopo due anni nefasti a livello di minutaggio, il brasiliano si è subito imposto come vero e proprio metronomo del gruppo guidato da Vincenzo Italiano.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, i toscani non sono però intenzionati a pagare i 20 milioni pattuiti per il riscatto. I bianconeri hanno già fatto sapere che non intendono far partire di nuovo il ragazzo in prestito ma che quasi certamente sarà inserito in qualche trattativa come contropartita tecnica e in tal senso l’Inter potrebbe offrire un proprio giocatore per uno scambio.

Il destino di Arthur sarà lontano da Torino

La Juventus è consapevole di dover alzare il tasso tecnico della propria mediana e di dover allargare l’organico dato il ritorno in Champions e un calendario che sarà più impegnativo.

Arthur, però, non è un profilo gradito alla società che ha dato lui fiducia senza essere ripagata, motivo per cui vuole disfarne considerandolo un esubero.