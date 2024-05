Sorry mister, io sono già in vacanza | De Rossi preso in contropiede: il top player abbandona Trigoria

Spiazza tutti il top player della Roma, conclude l’annata con una partita d’anticipo, ha già fatto le valigie e se ne è andato da Trigoria

Vittoria che può essere decisiva quella ottenuta dalla Roma contro il Genoa in uno stadio Olimpico delle grandi occasioni, con i tifosi giallorossi che sono accorsi in massa per salutare una squadra che ha dato molte soddisfazioni alla piazza negli ultimi mesi, merito soprattutto di mister Daniele De Rossi che ha trasmesso le giuste motivazioni e un attaccamento alla maglia inedito all’organico del club capitolino.

Con il successo ottenuto la Roma è certa del sesto posto in classifica, risultato identico alle due stagioni precedenti ma giudicato in modo diverso dall’ambiente data la situazione deficitaria in cui versava la squadra a gennaio.

Inoltre grazie al rendimento dei club italiani in campo internazionale e all’eventuale vittoria dell’Europa League dell’Atalanta la Roma potrebbe strappare un’insperata qualificazione alla prossima Champions, un traguardo che sarebbe gradito anche alla dirigenza.

Il destino non è però nelle mani della Roma che assisterà alla finale da spettatrice molto interessata, facendo il tifo per i rivali dell’Atalanta che hanno vinto la scorsa settimana uno scontro diretto equilibrato tra due compagini in ottima forma.

Lukaku saluta con una rete che potrebbe essere decisiva

Per battere il Genoa è servito il ritorno al goal di Romelu Lukaku con un imperioso stacco di testa. Il belga è stato però subito dopo colpevole di una grave ingenuità. Si è infatti tolto la maglia e si è beccato una pesantissima ammonizione.

Era diffidato e salterà l’ultimo impegno della stagione della Roma sul campo dell’Empoli, motivo per cui la sua avventura nella Capitale si può dire ormai conclusa dato che tornerà al Chelsea vista la conclusione del prestito secco annuale.

La stagione di Lukaku, tante reti e un contributo importante

21 reti in tutte le competizioni per la punta che ha dato un importante apporto in fase realizzativa alla Roma, prendendo il posto di Tammy Abraham, tornato di recente in campo dopo un infortunio che lo ha costretto per quasi un anno in infermeria.

Con Paulo Dybala il feeling è stato immediato con caratteristiche complementari e una sintonia tale da diventare tra le coppie di centravanti più prolifiche di Serie A. Adesso tornerà in Inghilterra e da lì capirà se dovrà di nuovo fare le valigie e trasferirsi altrove.