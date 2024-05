Vi voglio bene, ma non sono stupido: meglio i soldi arabi | UFFICIALE l’addio al Milan

Sfuma un nome per la panchina del Milan, il tecnico sceglie l’Arabia e un ricco contratto per tornare ad allenare dopo l’ultimo esonero

Domenica a San Siro sarà la partita degli addii. Il Milan si prepara a salutare un difensore che ha dato molto al club rossonero come il danese Simon Kjaer e soprattutto mister Stefano Pioli, pronto a lasciare la panchina dopo cinque anni in cui si è tolto molte soddisfazioni, tra cui uno Scudetto e una semifinale di Champions League, oltre alla capacità di valorizzare diversi giovani talenti che adesso sono dei giocatori di caratura internazionale.

Addio anche per la Salernitana, stavolta alla Serie A dopo due stagioni. I campani chiudono il campionato da fanalino di coda e cercheranno subito di tornare nel massimo campionato italiano la prossima stagione con una squadra rinnovata.

L’avversario migliore per chiudere in scioltezza il campionato, magari con una vittoria larga nel risultato, per salutare i tifosi con un sorriso in più e accantonare un secondo posto in classifica che non ha accontentato la piazza.

Poi sarà il momento di progettare al meglio l’annata a venire, a partire dalla scelta della guida tecnica che prenderà il testimone di Pioli e proverà a continuare la crescita costante che l’organico ha avuto.

Gennaro Gattuso riparte dall’Arabia Saudita, ricco contratto per il mister azzurro

Questo allenatore non sarà Gennaro Gattuso. Dopo le avventure al Milan, al Napoli post-Ancelotti, al Valencia e al Marsiglia, l’ex giocatore e numero 8 della Nazionale azzurra è pronto per ripartire dall’Al Taawoun, squadra della Saudi Pro League in Arabia Saudita che ha offerto al mister un ricchissimo contratto.

Quarta in classifica, dietro i tre colossi Al-Hilal, Al-Nassr e Al.Ahli, l’Al-Taawoun ha ingaggiato l’anno scorso Musa Barrow, attaccante gambiano ex Atalanta e Bologna e cercherà di colmare il gap dal vertice grazie al nuovo tecnico.

Roberto De Zerbi è il nuovo nome per la panchina del Milan

Intanto sembra essere lotta a due per la panchina del Milan. Oltre a Fonseca che ha rifiutato la destinazione del Marsiglia e che è molto gradito alla dirigenza rossonera, nelle ultime ore si è fatta avanti anche l’ipotesi che porta a Roberto De Zerbi.

Quest’ultimo ha salutato il Brighton ed è pronto a una nuova avventura, con il Barcellona e il Bayer Monaco che l’hanno inserito nella lista dei papabili ma la sua fede rossonera potrebbe portarlo ad accettare l’eventuale proposta del Diavolo, con la piazza che sarebbe intrigata dal suo arrivo.