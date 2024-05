È una makumba finanziaria, ma LEGALE | Giuntoli, masterclass di mercato: preso il talento con un artificio

L’operazione di mercato portata a termine da Giuntoli è un colpo da maestro. Rinforzata la Juventus con uno stratagemma incredibile.

Matematicamente qualificata alla prossima, rinnovata edizione della Champions League e felice per aver messo in bacheca, la settimana scorsa, la 15esima Coppa Italia della sua storia grazie al successo di misura sull’Atalanta, la Juventus del tecnico ad interim, Paolo Montero, si prepara a chiudere nel migliore dei modi la stagione 2023-2024 affrontando in ordine Bologna e Monza.

Due sfide, quelle contro felsinei e brianzoli, che la Vecchia Signora proverà chiaramente a mettere in cassaforte per riassporare il piacevole gusto di un successo che, escluso quello in finale di coppa contro la Dea, in campionato manca dall’1-0 interno alla Fiorentina dello scorso 7 aprile.

Un’affermazione, quella di inizio primavera contro la Viola, in seguito alla quale i bianconeri hanno messo in fila, considerando solo le gare di Serie A, ben cinque pareggi che le hanno fatto perdere il terzo posto in classifica, ora di proprietà dei rossoblù di Thiago Motta.

Un gruppo, quello del tecnico italo-brasiliano, che i piemontesi saranno ovviamente chiamati a battere questa sera (lunedì 20 maggio) per riappropriarsi della terza posizione alle spalle di Milan e Inter che, sebbene ininfleunte ai fini della qualificazione in Champions League, permetterebbe però alla società torinese di incassare ben 21,8 milioni di euro rispetto ai 16,7 garantiti dal quarto posto.

Juventus, l’obiettivo è rinforzare la rosa: Giuntoli già al lavoro

Certa di partecipare alla prossima Champions League, dopo l’assenza di quest’anno determinata a tavolino al termine della scorsa stagione, la Juventus del patron Ferrero inizia a studiare quelle che potrebbero essere le strategie da attuare in sede di calciomercato nei prossimi mesi.

Un calciomercato, quello della società bianconera, per il quale il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, è già al lavoro con il chiaro intento di mettere a disposizione del nuovo tecnico juventino una rosa ancora più competitiva che possa ambire alle vittorie di Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana ed essere quanto più protagonista possibile in Champions League.

Juventus, occhi su Todibo e Thuram del Nizza: ecco il piano di Giuntoli per arrivare ai due francesi

Desiderosa di rinforzarsi in vista della stagione 2024-2024 che scatterà nel prossimo mese di agosto, la Juventus del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli si starebbe già muovendo per due elementi, attualmente militanti in Ligue 1, da inserire in rosa nelle prossime settimane. Due elementi, rispondenti ai nomi di Jean-Clair Todibo e Khéphren Thuram, i quali, di proprietà del Nizza, potrebbero sbarcare all’ombra della Mole mediante un artificio di mercato ben studiato dal dirigente bianconero.

Un articifio che, secondo quanto riportato da Tuttosport, la Vecchia Signora è pronta a realizzare mediante l’aiuto del gruppo Lindsell-Train il quale, attualmente secondo socio della società dopo Exor e socio del Manchester United che sta trattando col presidente del club francese, Jim Ratcliffe l’acqusizione da parte di quest’ultimo delle quote della famiglia Glazer, potrebbe giocare un ruolo molto importante sull’ingaggio dei due giocatori francesi che, arrivati quinti in Ligue 1 con la maglia rossonera, a Torino avrebbero la certa possibilità di giocare in Champions League il prossimo anno.