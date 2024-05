Lotito, il re degli scacchi: ha aspettato la retrocessione per prenderlo | Così lo paga molto meno

Il Presidente biancoceleste ha già fiutato diverse occasioni importanti in vista del prossimo mercato estivo.

Nella prossima stagione la Lazio giocherà in Europa e questi ultimi minuti che mancano al termine del campionato e della stagione serviranno a capire soltanto in quale competizione il club biancoceleste sarà chiamato a partecipare.

L’obiettivo minimo, quindi, è stato raggiunto nonostante un’annata assai complicata e diversi mesi in cui ci sono state parecchie tensioni all’interno dello spogliatoio e i risultati non arrivavano. In questo contesto c’è stato anche il cambio dell’allenatore, con le dimissioni di Maurizio Sarri e la conseguente chiamata di Igor Tudor.

Il tecnico croato è stato gratificato con diciotto mesi di contratto e, quindi, potrà cominciare già dal ritiro estivo a lavorare con la squadra in vista della prossima stagione. Tudor avrà così il tempo di amalgamare la squadra con le sue idee e le sue convinzioni tattiche, lavorando fin da subito con i propri metodi di lavoro.

Nonostante evidenti difficoltà iniziali, però, l’allenatore ex Verona e Marsiglia ha già cominciato ad influire in questi primi mesi della sua avventura laziale ed ha ottenuto risultati discreti che possono essere un buon segnale in vista del lavoro che dovrà essere fatto nei prossimi mesi.

Lazio, tanti i nomi in uscita in estate

Mesi in cui la società sarà chiamata a fare un mercato importante, quasi di rivoluzione, visti i tanti addii che ci saranno da poche settimane. Lasceranno sicuramente il club, infatti, Felipe Anderson e Mattia Zaccagni, in scadenza di contratto il 30 giugno prossimo, mentre Luis Alberto continua a chiedere insistentemente la cessione.

Anche la posizione di Pedro, Ciro Immobile, Manuel Lazzari e Daichi Kamada non sembra essere particolarmente salda e tutti potrebbero lasciare la Lazio al termine di questa stagione. Tudor, quindi, dovrà fare un gran lavoro anche per ricostruire identità e ridare carisma e leadership ad uno spogliatoio che potrebbe essere orfano di tutti i senatori degli ultimi anni.

Mercato, Tchaouna vicino alla Lazio

Sul mercato in entrata, invece, Lotito guarda a Salerno per due acquisti che potrebbero rappresentare i primi mattoni in vista della ricostruzione. Il primo nome, quello che sembra più vicino alla Lazio in questo momento, è quello dell’attaccante esterno Loum Tchaouna. Il ciadano naturalizzato francese è stata una delle poche note positive dei granata in questa stagione e parecchi club si sono interessati a lui.

La Lazio sembra vicino al suo acquisto e Tchaouna potrebbe prendere il posto di Felipe Anderson nello scacchiere tattico biancoceleste. La Salernitana chiede 12 milioni di euro per il classe 2003, mentre Lotito è arrivato massimo a dieci ( il 40% dell’incasso della sua cessione andrà al Rennes). I capitolini sono interessati anche a Dia e vorrebbero portare a casa entrambi i calciatori con una spesa complessiva di 20 milioni.