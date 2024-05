Di Lorenzo non è più il nostro Capitano | De Laurentiis, trovato il nuovo terzino destro: viene dal Sudamerica

Stagione deludente anche per il Capitano del Napoli che rischia il posto e la fascia in vista della prossima annata.

Sono stati davvero tanti i calciatori del Napoli che hanno deluso in questa stagione disastrosa e piena di momento negativi. Anzi, probabilmente non c’è stato nessuno dell’attuale rosa che abbia replicato il grande campionato che poi ha portato alla vittoria dello storico terzo Scudetto.

Soltanto Matteo Politano e Kvaratskhelia, probabilmente, hanno reso poco al di sotto rispetto ad un anno fa, con il georgiano che ha gonfiato i suoi numeri (gol e assist) soprattutto nel girone di ritorno, ma che comunque ha avuto un impatto meno prorompente rispetto alla scorsa Serie A.

Tantissimi, invece, i calciatori che sono stati semplicemente irriconoscibile e che hanno sofferto l’ambiente in subbuglio, i tre cambi d’allenatore e le aspettative che crescevano dopo lo Scudetto. Sicuramente la situazione ed i contesti non hanno aiutato, ma i calciatori ci hanno messo molto del loro.

Anguissa, Lobotka, Rrahmani, Osimhen, Mario Rui, Meret. Sono stati sicuramente loro i calciatori che più hanno abbassato il loro rendimento ed hanno più deluso in una stagione che davvero non ha visto quasi nessuna nota positiva. Questi sono stati anche i calciatori più criticati, ma ce n’è stato un altro che probabilmente ne ha ricevute ancora di più.

Napoli, Di Lorenzo rischia la fascia da Capitano

Parliamo di Giovanni Di Lorenzo, Capitano del Napoli che lo scorso anno ha avuto l’onore di alzare la Coppa che spetta alla vincitrice della Serie A dopo Diego Armando Maradona che era stato l’ultimo a farlo 33 anni prima. Un’eredità da brividi che però probabilmente non è più tale nei cuori dei tifosi napoletani.

Di Lorenzo, infatti, ha avuto un rendimento molto deludente e proprio per la fascia che porta al braccio è stato probabilmente il più criticato in assoluto dai tifosi partenopei. Una situazione che potrebbe anche degenerare e potrebbe portare a soluzioni impreviste durante la prossima estate.

Mercato, il Napoli sull’argentino Bustos

Il Napoli, intanto, guarda in Sudamerica per rinforzarsi sulle corsie esterne di difesa. Il nome sul taccuino dei dirigenti azzurri è quello di Fabricio Bustos, terzino destro argentino di proprietà dell’International de Porto Alegre, ma con un contratto in scadenza quest’anno.

Un’occasione a parametro zero quindi per il Napoli che aggiungerebbe qualità, fisicità e carisma sulla corsia destra. In quel caso, qualora dovesse restare, Di Lorenzo avrebbe comunque un competitor importante per il posto da titolare e potrebbe anche cedere la fascia da Capitano.