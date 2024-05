Marotta, trovato il nuovo Skriniar: stavolta lo blindano a dovere | Prenderà il posto di Bisseck

Il club nerazzurro dovrà reperire sul mercato alcuni difensori che possano ringiovanire un reparto dall’età media elevata.

Le ultime due giornate ancora di festa ed una passerella finale che contribuirà a rendere indimenticabile ancora di più una stagione che ha portato al ventesimo Scudetto e soprattutto alla seconda stella vinta nel derby in casa del Milan. Ancora un po’ di tempo per festeggiare e poi si penserà alle competizioni per le Nazionali, per alcuni, ed alle vacanze, per altri.

In casa Inter, però, c’è chi non può perdere tempo a festeggiare e tantomeno andare in vacanza. Parliamo ovviamente dei due dirigenti che più si occupano di mercato. Beppe Marotta, amministratore delegato, e Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, sono già da tempo al lavoro per rendere la squadra ancora più competitiva.

La prossima stagione, infatti, dovrà essere quella della conferma in Italia, ma soprattutto quella che dovrebbe portare l’Inter a tornare ad essere competitiva ai massimi livelli anche in Champions League, per poi arrivare pronta ad un Mondiale per club nuovo e già tanto atteso.

Dopo gli acquisti, ancora non ufficiali ma praticamente completati, di Zielinski e Taremi, ora è tempo di pensare ai rinnovi di Simone Inzaghi e Lautaro Martinez, sui quali la società continua ad essere ottimista e crede di poter portare a termine nelle prossime settimane. Arriverà poi il tempo delle cessioni e di realizzare qualche plusvalenza che possa permettere anche un mercato in entrata ancora più importante.

Inter, le strategie sul mercato in uscita

Sono diversi i calciatori candidati alla cessione. In questa lista ci sono soprattutto i calciatori che l’Inter ha mandato a giocare in prestito, ma che dovrebbero tornare alla base al termine di questa stagione. Parliamo dei vari Agoumé, Stankovic, Correa e Valentin Carboni che però il club spera di poter trattenere al netto di offerte davvero irrinunciabili.

Proposte indecenti che potrebbero arrivare anche per alcuni calciatori dell’attuale rosa e che permetterebbero alla società di fare delle plusvalenze monstre. Discorso che vale per Denzel Dumfries che ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e non si è ancora trovata la quadra per il rinnovo, ma che potrebbe valere anche per il giovane Yann Bisseck che in questa stagione è cresciuto davvero tanto e piace a parecchi club, soprattutto all’estero.

Inter, l’idea su Vanheusden

L’Inter lo aveva pagato meno di otto milioni durante l’estate scorsa ed ora potrebbe rivenderlo a quasi il triplo. Per sostituirlo, oltre che per ringiovanire una difesa dall’età media un po’ troppo avanzata, Marotta e Ausilio pensano anche al ritorno dal prestito di Zinho Vanheusden, centrale classe 1999 che in questa stagione ha giocato nello Standard Liegi.

Il ragazzo si è rotto due volte il crociato in passato ed anche in questa stagione ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici. Ha però le potenzialità per imporsi e fare bene e Simone Inzaghi potrebbe quindi valutarlo nel corso del ritiro estivo, per poi decidere se tenerlo con sé in vista della prossima stagione o lasciarlo partire.