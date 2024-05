Fai come Paredes: vieni qui e salvati | De Rossi lo scippa alla Juve, intervenuto con le maniere forti

De Rossi scippa un elemento alla Juve. In giallorosso può affermarsi come Paredes. Trattativa conclusa velocemente dai Friedkin.

Messa in archivio la vittoria per 1-0 conquistata contro il Genoa domenica sera grazie a un gol di Romelu Lukaku, la Roma di Daniele De Rossi blinda matematicamente il sesto posto in classifica e mette nel mirino l’ultima gara di campionato in programma domenica contro l’Empoli di Davide Nicola.

Una gara, quella in programma allo Stadio Castellani, che se per i padroni di casa rappresenta l’ultima possibilità per centrare la salvezza, per i giallorossi, al contrario, sarà l’occasione per concedere qualche minuto in più a chi quest’anno ha giocato di meno.

Non avendo infatti più nulla da chiedere al proprio campionato, i capitolini giungeranno in terra toscana con la mente sgombra da ogni tipo di pensiero e con la speranza di aver messo in cassaforte, in maniera certamente clamorosa, la qualificazione alla prossima Champions League.

Pur essendo, come detto, aritmeticamente certa del sesto posto in graduatoria, la Lupa potrebbe ottenere sorprendentemente il pass per la massima competizione continentale qualora l’Atalanta di Gian Piero Gasperini dovesse battere il Bayer Leverkusen nella finale di Europa League in programma a Dublino mercoledì sera e giungere quinta in campionato.

Roma, De Rossi chiede rinforzi: Friedkin già al lavoro per accontentare il tecnico

Confermato sulla panchina della Roma anche per la stagione 2024-2025, alla luce dell’ottimo rendimento fatto registrare nei suoi primi mesi in panchina, Daniele De Rossi avrebbe già chiesto alla famiglia Friedkin i primi rinforzi da avere a disposizione per la prossima annata.

Rinforzi, dei quali ancora non si conoscono tutti i nomi, che il tecnico dei capitolini spera di avere quanto prima così da iniziare a costruire con largo anticipo una rosa ancora più competitiva che possa tornare a lottare per le posizioni di vertice e, perché no, affermarsi nuovamente in Europa dopo il trionfo in Conference League della stagione 2021-2022.

Roma, De Rossi punta Medina del Boca Juniors: il centrocampista argentino piace anche alla Juventus

Speranzosa di ottenere la qualificazione alla prossima Champions League grazie all’aiuto dell’Atalanta, la Roma della famiglia Friedkin ha iniziato a studiare quelle che potrebbero essere le mosse da attuare in entrata, in sede di calciomercato, nelle prossime settimane.

Un calciomercato in entrata, quello del club giallorosso che, stando a quanto riportato da masfichajes.com, potrebbe portare all’ombra del Colosseo il centrocampista del Boca Juniors, Cristian Medina il quale, particolarmente apprezzato da Daniele De Rossi, potrebbe giungere nella capitale in seguito al pagamento della clausola da 14 milioni di euro. Sul classe 2002 avrebbe messo gli occhi anche la Juventus del patron Ferrero la quale, almeno per ora, non sembra però intenzionata ad affondare davvero il colpo.