Lo prendiamo dal Palermo come Dybala | Giuntoli, un altro bingo: preso il talento del futuro

Cristiano Giuntoli, dopo aver scelto il nuovo allenatore, dovrà pensare a rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

L’esonero con effetto immediato di Massimiliano Allegri, dopo quanto fatto al termine della finale di Coppa Italia, ha tolto ogni dubbio che ci poteva ancora essere sul cambio di allenatore in casa Juventus. La decisione era già stata presa da tempo dalla società, ma ora è praticamente ufficiale ormai da qualche giorno.

Resta soltanto da capire chi sarà il prossimo allenatore dei bianconeri con Thiago Motta che resta in pole per sedersi su una delle panchine più pesanti e complicate d’Europa. La Juventus arriva da stagioni buie in cui non ha mai lottato per lo Scudetto e l’obiettivo è proprio quello di tornare ad essere competitiva per i vertici del campionato.

Per poter centrare questo obiettivo la società si è affidata a Cristiano Giuntoli che avrà pieni poteri in sede di calciomercato e nella costruzione della squadra. Non sarà facile costruire una squadra che possa tornare a vincere subito, ma di certo va aumentata quella qualità che in casa Juve manca da troppo tempo.

Una qualità che è stata pressoché smantellata negli ultimi anni in cui la rosa è stata depauperata di tutti i campioni che componevano la squadra negli ultimi dei nove anni consecutivi in cui la Juventus ha vinto lo Scudetto. Tra questi c’era sicuramente Paulo Dybala che il club torinese lasciò partire nell’estate 2022 a parametro zero.

Juve, nel 2015 il colpo Dybala dal Palermo

Un’operazione che fu parecchio criticata soprattutto dai tifosi che amavano l’argentino e lo vedevano come uno dei beniamini bianconeri nonostante gli ultimi anni non positivissimi, tra una serie infinita di infortuni e prestazioni che non erano più all’altezza di quelle mostrate nei primi anni di Juventus.

Paulo Dybala arrivò in bianconero nell’estate 2015 quando la società juventina bruciò la concorrenza di tutte le altre squadre, Milan in primis, e lo prelevò dal Palermo, pagando circa 40 milioni di euro ai siciliani. Ed è proprio in rosanero che La Joya esplose giovanissimo e mostrò tutto il suo talento e la sua classe.

Mercato Juve, occhi su Diakité del Palermo

A distanza di nove anni la Juventus potrebbe fare di nuovo spesa a Palermo. L’obiettivo questa volta è un difensore e porta a Salim Diakité. Il classe 2000 ha deciso la gara dei playoff che i rosanero hanno vinto 2-0 contro la Sampdoria venerdì sera e lo ha fatto con una straordinaria e decisiva doppietta.

Diakité fu acquistato dal Palermo che lo ha prelevato dalla Ternana nel gennaio 2024 ed ha subito avuto un impatto positivo nel campionato di Serie B. Terzino destro, in grado di agire anche da centrale, ma soprattutto da quinto a tutta fascia, il franco-maliano sarebbe un jolly importante per la Juve. Attualmente vale due milioni di euro, ma il prezzo lieviterà sicuramente dopo questa doppietta decisiva.