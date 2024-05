Inter, il terremoto colpisce anche il mister: addio e comunicato UFFICIALE | Ha già trovato panchina

La situazione in casa Inter non è del tutto ancora chiara e nell’ipotesi peggiore potrebbe esserci uno scenario clamoroso.

Il termine ultimo per l’estinzione del debito con il fondo americano Oaktree è sempre più vicina, ma nello stesso tempo l’accordo con Pimco, il fondo californiano che sarebbe dovuto arrivare in soccorso di Suning, con un prestito da 430 milioni di dollari, sembra essere saltato.

Il fondo Oaktree potrebbe quindi presto bussare e battere cassa e, nonostante la facciata di tranquillità in casa Inter, anche l’ultimo pesante e severo comunicato stampa di Zhang fa capire che la situazione sta diventando delicata. Qualcuno, a questo punto, sembra ipotizzare tre scenari possibili per il futuro prossimo della società di Viale della Liberazione.

La prima ipotesi vedrebbe Oaktree che deciderebbe di prendere il controllo del club, rilevando le quote che Zhang aveva messo in pegno alla firma del maxi-prestito da 275 milioni nel maggio 2021. Il fondo statunitense si occuperebbe poi in tempi brevi della cessione dell’Inter. La seconda possibilità, invece, verte sulla discussione tra Oaktree e Zhang per un rifinanziamento su termini temporali molto brevi, 6 mesi in cui il manager cinese dovrà occuparsi della cessione del club e restituire al fondo gli interessi maturati

Il terzo scenario, invece, vedrebbe Oaktree prorogare la scadenza del debito con Zhang per permettere al presidente nerazzurro di ridefinire gli accordi con la stessa Pimco e ricevere il nuovo maxi-prestito per estinguere il debito. Una cosa è certa: il fondo californiano vuole rientrare dal suo credito e farlo nel minor tempo possibile e magari anche usando la “forza”.

Inter, incertezza sui rinnovi

Una situazione che sembrava sotto controllo, ma che sta diventando sempre più intricata e potrebbe anche avere ripercussioni sul progetto a breve termine della società. Ad essere condizionate, però, potrebbero essere soprattutto le scelte della dirigenza che si appresta ad affrontare una nuova sessione di calciomercato estiva.

Prima di quella, però, ci sarà da definire gli accordi per i rinnovi di Lataro Martinez e Simone Inzaghi. Al momento si escludono colpi di scena e le trattative proseguono spedite, ma un precipitare della situazione societaria potrebbe anche portare a scelte che i tifosi nerazzurri si augurano non diventino realtà.

Panchine, Dejan Stankovic allo Spartak Mosca

In attesa di definire con maggiore accuratezza il futuro dell’attuale tecnico dell’Inter, intanto, un ex campione nerazzurro ha trovato una nuova sistemazione ed una nuova panchina. Si tratta dell’ex centrocampista campione d’Europa nel 2010, Dejan Stankovic che ha appena chiuso la sua esperienza in Ungheria con il Ferencvaros.

Il serbo ha firmato un contratto che lo legherà allo Spartak Mosca ed il club russo ha appena ufficializzato l’accordo con un comunicato stampa. Stankovic, quindi, va in Russia e non parteciperà ad alcuna competizione europea, visto il veto che ancora permane per i club della federazione russa da parte della Uefa.