De Rossi, colpo da fantascienza: un altro Campione del Mondo a Roma | Sistemato l’attacco

La Roma rinforza l’attacco con un Campione del Mondo, per De Rossi il privilegio di poter allenare un talento assoluto, ecco di chi si tratta

La Roma ha compromesso la qualificazione in Champions con la sconfitta di Bergamo nello scontro diretto contro l’Atalanta. I bergamaschi hanno maggiori chance dei giallorossi di chiudere il campionato al quinto posto e per questo motivo i capitolini rischiano di partecipare alla prossima Europa League insieme ai cugini e rivali della Lazio, cercando di arrivare in finale, obiettivo sfumato di fronte ai campioni di Germania del Bayer Leverkusen.

Questo non toglie il bel cammino percorso dalla Roma da quando Daniele De Rossi ha preso il posto di José Mourinho a metà gennaio. Una seconda parte di stagione che ha visto l’entusiasmo crescente della piazza e le attenzioni rivolte al modo di giocare e di spronare la squadra dell’ex capitano dei giallorossi.

La conseguenza è stata il rinnovo del contratto che era stato firmato solo per gli ultimi scampoli della stagione in corso. Poter programmare un’intera annata comporta maggiori chance di fare bene e di poter lottare per le prime posizioni.

La squadra però subirà molti cambiamenti dato che diversi giocatori saluteranno la Capitale dopo la fine del prestito stabilito con i club di appartenenza, con la necessità di trovare i giusti sostituti in varie zone del campo.

Folle idea della Roma, vuole un campione al termine della carriera

Se ne andrà per esempio Romelu Lukaku, bomber belga che ha dato un importante contributo in fase offensiva. Al suo posto i giallorossi stanno pensando di tentare un colpo ingaggiando un Campione del Mondo con la Germania, la bandiera del Borussia Dortmund Marco Reus che ha salutato i gialloneri dopo molte stagioni con quella maglia.

Un leader dello spogliatoio come è stato in campo Daniele De Rossi che sarebbe lieto e orgoglioso di poter allenare un giocatore ed uomo simile, avvicinandolo al termine di una prestigiosa carriera.

Reus saluta i tifosi del Borussia, cerca una nuova avventura

Pronto per il saluto finale di fronte ai suoi tifosi. Queste le parole in una recente intervista: “Non vedo l’ora: l’ultima partita casalinga della stagione, la mia ultima partita qui! Speriamo che non piova”.

Continua così: “Lo stadio è tutto esaurito. Inutile dire che ci sarà un po’ di malinconia e tristezza, ma sono riuscito a sopportarlo abbastanza a lungo e dopo abbiamo ancora una partita enorme tra le mani“.